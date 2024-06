ME 2024: Grealish a Maguire sa nezmestili do nominácie Anglicka

Jack Grealish a James Maddison sa nezmestili do konečnej nominácie Anglicka na futbalové ME v Nemecku. Na šampionáte sa pre zranenie nepredstaví ani obranca Harry Maguire. Tréner Gareth Southgate vyradil vo štvrtok z kádra aj Curtisa Jonesa. Všetci už opustili tréningový kemp úradujúcich vicemajstrov Európy.





Dvadsaťosemročný Grealish doplatil na výrazný pokles formy v druhej polovici tejto sezóny. V základe Manchestru City nenastupoval na krídle pravidelne a za celú sezónu zaznamenal len tri góly vo všetkých súťažiach. Vo februári a marci navyše vynechal päť duelov pre zranenie slabín. Nepomohol mu ani pondelkový prípravný zápas proti Bosne a Hercegovine (3:0), v ktorom nastúpil v 61. minúte a asistoval pri druhom góle v podaní Trenta Alexandra-Arnolda.Grealish i Maddison z Tottenhamu čelili silnej konkurencii na poste ofenzívnych stredopoliarov a krídelníkov, keďže Southgate má v kádri aj Judea Bellinghama, Phila Fodena, Colea Palmera, Conora Gallaghera, Anthony Gordona či Bukaya Saku. Miesto na šampionát nezískal ani obranca Liverpoolu Jarell Quansah. Kouč Anglicka prijal dobrú správu o zdravotnom stave Lukea Shawa. Ľavý obranca Manchestru United sa vrátil do tréningového procesu po svalovom zranení, informovala agentúra AFP.Maguire z Manchestru United vynechal záver sezóny pre zranenie lýtka. "Som sklamaný, že som nebol vybraný, aby som hral za Anglicko na ME. Napriek mojej maximálnej snahe sa mi nepodarilo prekonať zranenie lýtka. Možno som na seba príliš tlačil, aby som to skúsil," uviedol na sociálnej sieti X (predtým Twitter).Okrem spomenutých hráčov absentujú v nominácii aj stredopoliari Kalvin Phillips z West Hamu a Mason Mount z Manchestru United, obranca Evertonu Jarrad Branthwaite, brankár James Trafford z Burnley a obranca Liverpoolu Jarell Quansah.Podľa Southgatea reagovali všetci futbalisti na výslednú nomináciu s pochopením. "Samozrejme, všetci hráči si budú myslieť, že by tam mali byť, a práve preto patria k najlepším. Majú tak nastavené sebavedomie a myslenie. Faktom však je, že máme niekoľko hráčov, ktorí hrali v lige počas celej sezóny mimoriadne dobre. Mali sme taký pocit, že niektorí mali lepšiu sezónu obzvlášť v uplynulých šiestich mesiacoch," odôvodnil výber anglický kouč.Na úkor opomenutých hráčov je v nominácii napríklad najmladší Kobbie Mainoo z Manchestru United. Devätnásťročný stredopoliar je najmladší člen tímu. Spolu s ním ide na ME aj Adam Wharton z Crystal Palace, ktorý mal v pondelok reprezentačnú premiéru a nastúpil v 62. minúte. Len tretí zápas v národnom tíme absolvoval proti Balkáncom ďalší stredopoliar Eberechi Eze z Crystal Palace a aj on figuruje v záverečnej nominácii.Angličanov čaká v piatok záverečné prípravné stretnutie proti Islandu. Na ME sú v C-skupine, kde si zahrajú postupne so Srbskom (16. júna), Dánskom (20. júna) a účinkovanie v skupine uzavrú duelom so Slovinskom (25. júna).

Konečná nominácia Anglicka na ME 2024:



Brankári: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).



Obrancovia: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City).



Stredopoliari: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jarrod Bowen (West Ham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)



Útočníci: Harry Kane (Bayern Mníchov), Anthony Gordon (Newcastle), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).