Roland Garros 2025 finále: Carlos Alcaraz vyhral dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros, odvrátil tri mečbaly

Španielsky tenista Carlos Alcaraz obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. V dramatickom finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného Taliana Jannika Sinnera po vyše päťhodinovom päťsetovom boji 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (10:2). Vo štvrtom dejstve za stavu 3:5 odvrátil tri mečbaly. Na parížskej antuke získal celkovo piaty grandslamový titul. V rokoch 2024 a 2023 vyhral Wimbledon, v roku 2022 nenašiel premožiteľa na US Open.



Vo finálových dueloch na podujatiach veľkej štvorky má zatiaľ stopercentnú bilanciu. V nedeľu vôbec prvýkrát otočil duel, v ktorom prehrával 0:2 na sety. Vďaka víťazstvu zinkasoval prémiu 2,55 milióna eur pred zdanením. Do svetového rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov Na dvorci Philippa Chatriera natiahol víťaznú sériu so Sinnerom na päť zápasov a vylepšil si vzájomnú bilanciu na 8:4. Talian nevyužil šancu na zisk štvrtej grandslamovej trofeje a prvýkrát ťahal vo finále za kratší koniec. V rokoch 2025 a 2024 vyhral Australian Open, vlani v septembri triumfoval na US Open.



Alcaraz bol v úvode finálového zápasu aktívnejším hráčom. V prvom a treťom geme síce nevyužil dva brejkbaly, no v piatej hre prelomil podanie Taliana a ujal sa vedenia 3:2. Sinner však bleskovo kontroval rebrejkom a v koncovke setu slávil úspech, keď v desiatom geme zobral Španielovi servis. Alcarazovi predtým počas prestávky za stavu 4:5 museli dať kvapky, keďže sa mu dostala do očí antuka.



Sinner bol po zisku prvého setu na koni a na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočil súperovi na 3:0. Alcaraz pôsobil v tejto fáze zápasu rozladeným dojmom, robil priveľa nevynútených chýb najmä z forhendu, čo bola voda na mlyn Sinnera. Talian dokázal Alcaraza pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary a za stavu 5:3 išiel podávať na víťazstvo v sete. Španiel však aj vďaka kvalitným returnom Sinnera brejkol, následne vyrovnal na 5:5 a o osude setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom dominoval Sinner, ktorý od stavu 1:2 získal päť bodov za sebou a po skvelom forhendovom krose premenil v poradí tretí setbal.



Na začiatku tretieho setu Alcaraz prišiel o servis, no nezlomilo ho to. V ďalších minútach získal štyri hry za sebou a kvalita jeho výkonu sa stupňovala. V deviatom geme síce Španiel stratil podanie a Sinner znížil na 4:5, Alcaraz však vzápätí kontroval čistou hrou. Ukončil tak Sinnerovu sériu 31 víťazných setov na grandslamoch.



Talian sa však rýchlo otriasol. Vo štvrtom sete za stavu 3:3 čistou hrou Alcaraza brejkol a bol blízko k zisku titulu. Za stavu 5:3 však pri podaní Alcaraza nepremenil tri mečbaly, následne si neudržal podanie a Španiel vyrovnal na 5:5. K slovu sa napokon dostal tajbrejk, v ktorom mal navrch Alcaraz. V jeho úvode síce prehrával 0:2, no aj vďaka dvom esám otočil na 4:2 a za stavu 6:3 premenil prvý setbal.



Alcaraz, ktorý mal na svojej strane publikum, bol nabudený. Hneď v úvode rozhodujúceho dejstva Sinnera brejkol, následne zvýšil na 2:0 a bol blízko k tomu, aby zavŕšil dokonalý obrat. Za stavu 5:4 podával na víťazstvo v zápase, Sinner však vyrovnal na 5:5 a o víťazovi strhujúceho finále musel rozhodnúť až supertajbrejk. V ňom jasne dominoval Alcaraz, ktorý si vybudoval náskok 7:0 a za stavu 9:2 premenil po skvelom obhodení hneď prvý mečbal. Nadviazal tak na víťazstvo nad Sinnerom z májového finále turnaja Masters 1000 v Ríme. Pre Taliana sú duely trvajúce viac ako štyri hodiny zakliate, zatiaľ neuspel v ani jednom zo štyroch.

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Jannik Sinnner (Tal.-1) 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (10:2)

Správu budeme aktualizovať