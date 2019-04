Rolls-Royce očakáva dvojciferný nárast predaja v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 16. apríla (TASR) - Britský výrobca luxusných automobilov Rolls-Royce očakáva, že tento rok dosiahne dvojciferný nárast predaja v Číne, aj keď menší ako vlani, keď stúpol o 40 %. Uviedol to riaditeľ automobilky Torsten Müller-Ötvös na okraj autoshow v ŠanghajiAutomobilka podľa neho dobre vykročila do roka 2019 a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že by mala dosiahnuť solídne tempo rastu.povedal šéf značky Rolls-Royce, ktorú vlastní nemecký koncern BMW. Zároveň ale dodal, že tohoročný rast pravdepodobne nedosiahol rovnaké tempo ako v minulom roku.uzavrel.