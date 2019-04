PRIESKUM: Kompetencie riaditeľov škôl na Slovensku sú rozsiahle

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. apríla (TASR) - Súčasné kompetencie riaditeľov škôl sú na Slovensku pomerne rozsiahle, avšak pri riadení často narážajú na nedostatok kapacít a slabú podporu. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie analytik projektu To dá rozum Peter Dráľ s tým, že túto skutočnosť opakovane potvrdzuje aj takzvaný index školskej autonómie v meraniach OECD PISA.V školskom dotazníku sa riaditelia škôl vyjadrujú i k tomu, kto o rôznych aspektoch riadenia školy rozhoduje. Index sa vypočítava z podielu odpovedí, pri ktorých je uvedený riaditeľ, učitelia alebo rada školy. Pri poslednom takomto zisťovaní v roku 2015 sa ukázalo, že Slovensko je v miere školskej autonómie na siedmom mieste zo zapojených krajín. Na pôde školy sa teda u nás z pohľadu účastníkov prieskumu PISA o rôznych záležitostiach rozhoduje vo významne vyššej miere, ako je priemer krajín OECD alebo ako je to v susednom Poľsku, Maďarsku či Rakúsku.Pomerne široké právomoci riaditelia a riaditeľky škôl uvádzali aj v prieskume iniciatívy To dá rozum. Veľká časť z nich uviedla, že rozhodujú o prijímaní žiakov do školy (90,2 percenta), tvorbe školského poriadku (80,6 percenta) a o výbere učiteľov (79,3 percenta). Spolu s orgánmi školy a učiteľmi rozhodujú aj o odmeňovaní zamestnancov a o tom, čo sa v škole bude učiť. Riaditeľská agenda sa vzťahuje aj na hospodárenie školy a jej prevádzku, či na komunikáciu s rodičmi a širšou verejnosťou. Zároveň sú riaditelia povinní poskytovať zriaďovateľovi a rôznym štátnym orgánom v rezorte školstva aj mimo neho množstvo údajov.Z rozhovorov s riaditeľmi na všetkých stupňoch vzdelávania vyplýva, že svoje kompetencie považujú za dostatočné. Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš je presvedčený, žeOdpovede respondentov poukazujú aj na ďalšie prekážky pre úspešné riadenie škôl.uviedol Dráľ. Pre množstvo oblastí, za ktoré zodpovedajú, riaditeľom často nezostáva priestor na to najdôležitejšie – skvalitňovanie pedagogického procesu a riadenie ľudských zdrojov.Podľa zistení To dá rozum podmienky v oblasti riadenia škôl nie je vhodné zlepšovať pridávaním kompetencií riaditeľom. Podľa Dráľa je potrebné riaditeľov škôl odbremeniť od riešenia množstvazáležitostí, aby mali viac kapacít na strategický rozvoj školy, riadenie ľudí a skvalitňovanie pedagogického procesu.