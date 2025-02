Róm sa sťažoval na diskrimináciu pri vzdelávaní. Európsky súd pre ľudské práva mu priznal náhradu 3-tisíc eur

Na Slovensku jeho žalobu zamietli

Súd mu priznal 3 000 eur

28.2.2025 (SITA.sk) - Európsky súd pre ľudské práva priznal 3 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy Rómovi, ktorý sa sťažoval na diskrimináciu pri vzdelávaní. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR , sťažovateľ sa v roku 2004 dostal najprv do nultého ročníka základnej školy a následne bol zaradený do špeciálnej triedy.Po absolvovaní povinného vyšetrenia školskej zrelosti mu totiž bolo odporučené zaradenie do nultého ročníka. Neskôr, po diagnostikovaní ľahkej mentálnej retardácie, bol zaradený do špeciálnej triedy, kde pokračoval vo vzdelávaní.V roku 2014 podal Róm na slovenský súd antidiskriminačnú žalobu, ktorá bola zamietnutá. "Sťažoval sa, že testy, ktoré absolvoval, boli kultúrne, sociálne a jazykovo predpojaté, a že z dôvodu jeho rómskeho pôvodu bol diskriminovaný. Konkrétne tvrdil, že v Plaveckom Štvrtku bolo nezvyčajne vysoké množstvo rómskych detí zaradených do špeciálnych tried, čím mali nižší štandard vzdelávania," uviedol rezort spravodlivostiESĽP vo svojom rozsudku podľa ministerstva potvrdil, že výsledky vyšetrení, ktoré sa použili na rozhodovanie o zaradení sťažovateľa do špeciálnej triedy, mohli byť kultúrne a jazykovo neobjektívne, čo predstavovalo riziko diskriminačnej nesprávnej diagnózy."Súd tiež zdôraznil, že na Slovensku existuje nadpriemerný počet rómskych detí v špeciálnych triedach, čo môže viesť k nerovnosti v prístupe k vzdelaniu. ESĽP konštatoval, že pri rozhodovaní o umiestnení sťažovateľa do špeciálnej triedy neboli dostatočne zohľadnené špecifické potreby detí znevýhodnených skupín, ako je rómske etnikum," doplnilo ministerstvo spravodlivosti.Sťažovateľ pre porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd žiadal odškodnenie vo výške 12-tisíc eur za nemajetkovú ujmu a 9 960 eur za náklady konania. Súd mu však priznal len 3 000 eur.