Protidrogová akcia „Strelec“ odhalila nelegálny biznis za tisíce eur, polícia zadržala dvoch dílerov v Košiciach – FOTO

28.2.2025 (SITA.sk) - Polícia zadržala pri protidrogovej akcii „Strelec“ dve osoby podozrivé z rozsiahlej drogovej činnosti. Ako informoval hovorca Policajného prezídia (PZ) Roman Hájek , zásah vykonala začiatkom týždňa Národná protidrogová jednotka . Akcia „Strelec“ sa zamerala na odhalenie a eliminovanie nelegálnej distribúcie omamných a psychotropných látok v Košiciach.Počas akcie boli vykonané domové prehliadky, ale aj prehliadky ďalších priestorov a pozemkov. Polícia zaistila hotovosť viac ako 85-tisíc eur, a tiež 190-tisíc českých korún. Rovnako zaistili aj viacero áut a stopy s obsahom sušenej rastliny typu Cannabis.„Na mieste boli zadržané dve osoby vo veku 34 a 36 rokov, ktoré sú podozrivé z rozsiahlej distribúcie drog. Vyšetrovaním bolo zistené, že sa mali podieľať na predaji omamnej a psychotropnej látky vo veľkom rozsahu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky zadržaných obvinil z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, a to formou spolupáchateľstva.Mestský súd v Košiciach obvinených poslal do väzby. Dôvodom bola obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Ak im bude dokázaná vina, hrozí im trest odňatia slobody až na 25 rokov.