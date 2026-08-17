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 24hod.sk    Kultúra

17. augusta 2026

Roman Lipka: Aké je to naozaj tvoriť hry na Slovensku? Detský sen vs. tvrdá realita – ROZHOVOR


Tagy: Expandabots gamedev Gaming gaming Slovensko hry na Slovensku Rozhovory tvorba hier Videohry Vivat Slovakia

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s tvorcom hry Vivat Slovakia - Romanom Lipkom. Veľa ľudí sníva o tom, že bude testovať či vymýšľať videoherné svety. ...



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roman lipka rozhovory video podcast studio sita 676x429 17.8.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s tvorcom hry Vivat Slovakia - Romanom Lipkom.


Veľa ľudí sníva o tom, že bude testovať či vymýšľať videoherné svety. Považujú to za "dream job". Aká je však realita, keď opadne prvotný študentský entuziasmus a príde na lámanie chleba? Herný vývojár Roman Lipka, spolutvorca známeho slovenského titulu Vivat Slovakia, v otvorenom videorozhovore nám porozprával o zákulisií vývoja hier na našom trhu.

Tvrdé sedenie za počítačom a grinding


Robiť hry neznamená len mať skvelé nápady. Ide o náročný vývoj softvéru, tisíce hodín kódovania a neustále riešenie problémov.

V rozhovore sa okrem iného dozviete:

  • Kto v herných štúdiách chýba: Kým 3D modelárov je dnes relatívne dosť, nájsť na Slovensku špičkových animátorov či poctivých herných testerov je obrovský problém.

  • Boj o prežitie a nočné mory: Aký je to pocit, keď vám zlyhávajú rozpočty, na účte svieti mínus a vy musíte tímu oznámiť, že možno o mesiac nebude na výplaty?

  • Nekompromisná spätná väzba: Ako vývojár prežíva situácie, keď ľudia na internete kritizujú jeho dlhoročnú prácu, no zároveň ju hrajú 20 hodín v kuse?


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„Je to neustále odopieranie si perfektných nápadov. Byť lídrom vývoja znamená vedieť včas povedať stop a odstrihnúť veci, lebo inak hru nikdy nedokončíte.“ -  Roman Lipka

Doplaziť sa na svetovú koľaj


Vytvoriť otvorený svet v bratislavských uliciach s autorským slovenským dabingom stálo nakoniec pol milióna eur. Získať investície či vydavateľa v našich podmienkach pripomína "žobranie" a neustále presviedčanie okolia, že to má zmysel.

Slovensko je v hernom priemysle stále pozadu za susedným Českom či Poľskom, no vďaka odvahe domácich tými sa to začína meniť. Aký je rozdiel medzi vývojom pre slovenských hráčov a pre globálny trh? A prečo by do toho Roman Lipka išiel bez zaváhania znova?
 
 

Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:

 



Zdroj: SITA.sk - Roman Lipka: Aké je to naozaj tvoriť hry na Slovensku? Detský sen vs. tvrdá realita – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Expandabots gamedev Gaming gaming Slovensko hry na Slovensku Rozhovory tvorba hier Videohry Vivat Slovakia
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