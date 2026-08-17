|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Na Swansea dopadlo totálne zatmenie srdca: Stovky fanúšikov spevom odprevadili speváčku Bonnie Tyler na jej poslednej ceste
Podľa slov jej dlhoročného manažéra speváčka „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj život prežila naplno. Stovky fanúšikov sa v pondelok pripojili k smútiacej rodinne, priateľom ...
Zdieľať
17.8.2026 (SITA.sk) - Podľa slov jej dlhoročného manažéra speváčka „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj život prežila naplno.
Stovky fanúšikov sa v pondelok pripojili k smútiacej rodinne, priateľom a príbuzným waleskej speváckej legendy Bonnie Tyler, aby spevom jej hitu It’s a Heartache odprevadili rakvu s jej pozostatkami pri poslednej rozlúčke na ceste do kostola v juhowaleskom meste Swansea.
Pred kostolom v speváčkinom rodisku sa zhromaždilo viac než tisíc ľudí, ktorí potleskom sprevádzali príchod pohrebného vozidla so svetlou rakvou pokrytou bielymi ružami a ľaliami, ozdobenou motívom ruky s mikrofónom a husľovým kľúčom. Z kostola Sv. Márie v Swansea, ktorý zaplnili rodina a priatelia, sa zároveň naživo vysielal smútočný obrad.
„Je ikonou Walesu,“ povedala jedna z fanúšičiek, 75‑ročná Bette Richardsová, ktorá sa prišla so zosnulou speváčkou rozlúčiť. „Bola nádherným človekom. Nikdy sa nezmenila.“
Ďalší obyvateľ jej rodného mesta zložil poctu veľkej hviezde populárnej hudby, ktorá podľa jeho slov bola zároveň „obyčajným človekom, jednou z nás“. „Som hrdý… Všetci ju milovali. Je to veľká strata,“ povedal.
Počas vnášania rakvy do kostola zaznel okrem už spomínanej skladby It’s a Heartache aj jej ďalší hit If I Sing You a Love Song. Počas obradu sa kostolom niesla aj skladba dua Simon a Garfunkel Bridge Over Troubled Water v podaní mužského speváckeho zboru.
Speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom, ktorá sa stala svetoznámou aj vďaka hitu Total Eclipse of the Heart (Úplné zatmenie srdca), zomrela 8. júla v nemocnici v meste Faro na juhu Portugalska vo veku 75 rokov.
Jej dlhoročný manažér Matt Davis v smútočnej reči vyzdvihol umelkyňu, ktorá „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj „veľkolepý život prežila naplno“.
Zdroj: SITA.sk - Na Swansea dopadlo totálne zatmenie srdca: Stovky fanúšikov spevom odprevadili speváčku Bonnie Tyler na jej poslednej ceste © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky fanúšikov sa v pondelok pripojili k smútiacej rodinne, priateľom a príbuzným waleskej speváckej legendy Bonnie Tyler, aby spevom jej hitu It’s a Heartache odprevadili rakvu s jej pozostatkami pri poslednej rozlúčke na ceste do kostola v juhowaleskom meste Swansea.
Ikona z Walesu
Pred kostolom v speváčkinom rodisku sa zhromaždilo viac než tisíc ľudí, ktorí potleskom sprevádzali príchod pohrebného vozidla so svetlou rakvou pokrytou bielymi ružami a ľaliami, ozdobenou motívom ruky s mikrofónom a husľovým kľúčom. Z kostola Sv. Márie v Swansea, ktorý zaplnili rodina a priatelia, sa zároveň naživo vysielal smútočný obrad.
„Je ikonou Walesu,“ povedala jedna z fanúšičiek, 75‑ročná Bette Richardsová, ktorá sa prišla so zosnulou speváčkou rozlúčiť. „Bola nádherným človekom. Nikdy sa nezmenila.“
Ďalší obyvateľ jej rodného mesta zložil poctu veľkej hviezde populárnej hudby, ktorá podľa jeho slov bola zároveň „obyčajným človekom, jednou z nás“. „Som hrdý… Všetci ju milovali. Je to veľká strata,“ povedal.
Žila veľkolepo a naplno
Počas vnášania rakvy do kostola zaznel okrem už spomínanej skladby It’s a Heartache aj jej ďalší hit If I Sing You a Love Song. Počas obradu sa kostolom niesla aj skladba dua Simon a Garfunkel Bridge Over Troubled Water v podaní mužského speváckeho zboru.
Speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom, ktorá sa stala svetoznámou aj vďaka hitu Total Eclipse of the Heart (Úplné zatmenie srdca), zomrela 8. júla v nemocnici v meste Faro na juhu Portugalska vo veku 75 rokov.
Jej dlhoročný manažér Matt Davis v smútočnej reči vyzdvihol umelkyňu, ktorá „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj „veľkolepý život prežila naplno“.
Zdroj: SITA.sk - Na Swansea dopadlo totálne zatmenie srdca: Stovky fanúšikov spevom odprevadili speváčku Bonnie Tyler na jej poslednej ceste © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Roman Lipka: Aké je to naozaj tvoriť hry na Slovensku? Detský sen vs. tvrdá realita – ROZHOVOR
Roman Lipka: Aké je to naozaj tvoriť hry na Slovensku? Detský sen vs. tvrdá realita – ROZHOVOR
<< predchádzajúci článok
Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach
Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o podpore pre takmer 390 projektov v dvoch výzvach