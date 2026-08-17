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17. augusta 2026

Na Swansea dopadlo totálne zatmenie srdca: Stovky fanúšikov spevom odprevadili speváčku Bonnie Tyler na jej poslednej ceste


Tagy: Celebrity Hudba Pohreb Speváčka

Podľa slov jej dlhoročného manažéra speváčka „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj život prežila naplno. Stovky fanúšikov sa v pondelok pripojili k smútiacej rodinne, priateľom ...



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britain_bonnie_tyler_funeral__9_53 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Podľa slov jej dlhoročného manažéra speváčka „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj život prežila naplno.


Stovky fanúšikov sa v pondelok pripojili k smútiacej rodinne, priateľom a príbuzným waleskej speváckej legendy Bonnie Tyler, aby spevom jej hitu It’s a Heartache odprevadili rakvu s jej pozostatkami pri poslednej rozlúčke na ceste do kostola v juhowaleskom meste Swansea.

Ikona z Walesu


Pred kostolom v speváčkinom rodisku sa zhromaždilo viac než tisíc ľudí, ktorí potleskom sprevádzali príchod pohrebného vozidla so svetlou rakvou pokrytou bielymi ružami a ľaliami, ozdobenou motívom ruky s mikrofónom a husľovým kľúčom. Z kostola Sv. Márie v Swansea, ktorý zaplnili rodina a priatelia, sa zároveň naživo vysielal smútočný obrad.

Je ikonou Walesu,“ povedala jedna z fanúšičiek, 75‑ročná Bette Richardsová, ktorá sa prišla so zosnulou speváčkou rozlúčiť. „Bola nádherným človekom. Nikdy sa nezmenila.

Ďalší obyvateľ jej rodného mesta zložil poctu veľkej hviezde populárnej hudby, ktorá podľa jeho slov bola zároveň „obyčajným človekom, jednou z nás“. „Som hrdý… Všetci ju milovali. Je to veľká strata,“ povedal.

Žila veľkolepo a naplno


Počas vnášania rakvy do kostola zaznel okrem už spomínanej skladby It’s a Heartache aj jej ďalší hit If I Sing You a Love Song. Počas obradu sa kostolom niesla aj skladba dua Simon a Garfunkel Bridge Over Troubled Water v podaní mužského speváckeho zboru.

Speváčka s charakteristickým chrapľavým hlasom, ktorá sa stala svetoznámou aj vďaka hitu Total Eclipse of the Heart (Úplné zatmenie srdca), zomrela 8. júla v nemocnici v meste Faro na juhu Portugalska vo veku 75 rokov.

Jej dlhoročný manažér Matt Davis v smútočnej reči vyzdvihol umelkyňu, ktorá „dokázala ovládnuť akékoľvek pódium“ a svoj „veľkolepý život prežila naplno“.


Zdroj: SITA.sk - Na Swansea dopadlo totálne zatmenie srdca: Stovky fanúšikov spevom odprevadili speváčku Bonnie Tyler na jej poslednej ceste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Celebrity Hudba Pohreb Speváčka
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