Roman Polák: Nakoniec sa vždy všetko obráti voči strojcom zla

Bratislavské Divadlo Aréna uvádza v piatok premiéru inscenácie Škótska hra. Autorom a režisérom "príbehu o túžbe po moci, zrade a vine" je Roman Polák, ktorý voľne spracoval hru Macbeth Williama Shakespeara. "Nebojí sa ukázať, aká temnota sa skrýva v človeku" - približuje divadlo nový titul, ktorým otvára svoj druhý komorný divadelný priestor - štúdio Loft.





Divadlo pripomína, že Macbeth je najkratšou Shakespearovou tragédiou, po obsahovej stránke však "prekypuje". Lady Macbeth túži po moci a rovnako tak jej manžel. Spolu zosnujú vraždu, aby sa Macbeth vypracoval až na samotný vrchol. Zlo, ktoré v nich oboch driemalo, vychádza na povrch. Krv z ich rúk sa však nedá zmyť a ani oni sa neudržia na svojom poste večne. Voľná adaptácia diela sa koncentruje na postavy manželov Macbetha (Mac) a Lady Macbeth (Beth)."Originálneho Macbetha som kedysi dávno robil v divadle v Chicagu, zostal vo mne. Je to téma moci a závislého vzťahu medzi Macbethom a Lady Macbeth, ja som ich nazval Mac a Beth. Mám pocit, že téma politických vrážd je stále aktuálna, bola aktuálna už v antike," uviedol ku genéze diela Polák.Podčiarkol, že pokusy analyzovať moc a politické vraždy sú v našich dejinách prítomné neustále. "Verím, že je to hra, ktorá presahuje dobový kolorit, lebo v nej prechádzame rôznymi časovými pásmami," povedal Polák k inscenácii, ktorá vypovie o tom, že "krutosť a niečo zhubné v ľuďoch túžiacich po moci sú stále aktuálne a nepríjemné".Nadčasovú drámu zasadil do "medzičasia". Dej sa odohráva aj v historickom, aj v súčasnom Škótsku. "Striedam isté časové roviny, dokonca je to ešte komplikovanejšie, ale to nebudem prezrádzať, diváci, ktorí prídu do divadla, to zistia," naznačil autor a režisér titulu, ktorý donúti zamyslieť sa nad krutosťou, témami absolutizmu alebo očarenia mocou. "Tí ľudia si myslia, že sú nepotrestateľní, ale nakoniec sa vždy všetko obráti voči strojcom zla," poznamenal Polák. "Každý človek, ktorý uverí v svoju výnimočnosť a neporaziteľnosť, a uverí, že moc z neho robí človeka, ktorý môže všetko, tak na to, podľa môjho názoru, skôr či neskôr doplatí," uzavrel.V inscenácií Škótska hra účinkujú Róbert Sipos, Alena Pajtinková, Michal Noga. Scénu navrhol András Cséfalvay, kostýmy Daša Krištofovičová. Autorom hudby je Ondrej Mankovecký.