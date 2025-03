Film Černák je najziskovejším filmom novodobej slovenskej histórie

Film Černák sa stal najziskovejším filmom novodobej slovenskej histórie. Snímku, ktorú podľa scenára Mira Šifru nakrútil režisér Jakub Kroner, si v kinách pozrelo viac ako 400.000 divákov a dosiahla tržby vyše 3,2 milióna eur. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Perla Žinčíková.





Spresnila, že v návštevnosti film prekonal aj politický thriller Sviňa, v tržbách dokonca blockbuster Avatar: Cesta vody, ktorý bol doteraz historicky najziskovejším filmom v slovenských kinách."Už otvárací víkend filmu Černák bol mimoriadne úspešný, keď si ho do kín prišlo pozrieť 133.406 divákov a tržby presiahli milión eur," pripomína Žinčíková s tým, že približne šesť týždňov po uvedení v kinách láme film ďalší rekord. "Prekonal hranicu 400.000 divákov, a predbehol v počte divákov aj tak mimoriadne úspešné filmy, akými boli Miki, Sviňa či V hlave 2," dodala.Celý príbeh o bossovi slovenského podsvetia 90. rokov, ktorý tvorcovia vyrozprávali v dvoch snímkach, si prišlo do kín na celom Slovensku pozrieť viac ako 780.000 divákov. "Je to bezprecedentný, historický výsledok," podčiarkla Žinčíková s tým, že v oblasti tržieb je tento úspech ešte výraznejší. "Film Černák sa stal filmom s najvyššími tržbami v novodobej histórii, na druhé miesto odsunul film Avatar: Cesta vody a na tretie miesto svoju prvú časť s názvom Miki," uzavrela.