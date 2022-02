Romantickú komédiu V lete ti poviem, ako sa mám videlo na Valentína vyše 8000 divákov

Valentínsky večer patril v pondelok (14. 2.) v Bratislave slávnostnej premiére očakávaného filmu V lete ti poviem, ako sa mám. Romantickú komédiu s hviezdnym obsadením, ktorá prenáša na plátna príbeh rovnomennej knihy spisovateľky Evity Twardzik, si po dlhom pandemickom období nenechali ujsť viaceré známe tváre. "Mimoriadne veľký záujem o návštevu kina preukázali aj fanúšikovia na celom Slovensku - len počas jedného dňa snímku videlo v rámci série valentínskych predpremiér neuveriteľných 8067 divákov," uviedol pre TASR Peter Gašparík, PR manažér z distribučnej spoločnosti Continental film.





Autorka knižnej predlohy a scenára, ale aj kreatívna producentka filmu Evita Twardzik podľa vlastných slov vložila do príbehu množstvo svojich reálnych skúseností, no inšpirovala sa tiež najbližšími priateľmi. Zrejme aj preto je jej film mimoriadne blízky. "Mám tam rada každé slovo, každú scénu. Vo filme sa nájde každý, situácie sú reálne momenty všedných dní a láska už nie je o tom, kto kedy zavolá a napíše esemesku. Má iné základy," komentovala filmovú novinku Twardzik. "Naše postavy stoja nohami na zemi, vedia, čo je život, ale stále chcú od neho najviac, ako sa dá," dodáva autorka. "Verím tomu, že energia z plátna sa prenesie na vás, a potom na všetkých vašich známych, ktorých pošlete do kina," zaželala publiku pred premietaním na slávnostnej premiére.Producentka Oľga Núňezová pripomenula, že film vznikal v náročných podmienkach, plných obmedzení a neistoty. "Nezľakli sme sa a urobili maximum, aby sme toto, na naše pomery naozaj výpravné dielo, so skvelými hviezdami doviedli až k tomuto momentu, k jeho nasadeniu do kín," povedala Núňezová. "Teším sa, že práve tento film bol pre mnohých, s ktorými som sa aj na premiére rozprávala, vôbec prvým, ktorý si prišli do kina vychutnať po dvoch rokoch. Verím, že naša komédia bude aj pre ďalších divákov impulzom opätovne zažiť atmosféru z kina so všetkým, čo k tomu patrí," uzavrela.Na slávnostnom uvedení filmu, ktorý rozpráva príbeh partie dlhoročných kamarátov, ich spletitých vzťahov i tajomstiev, nechýbala jeho režisérka Marta Ferencová, kameraman Mário Ondriš, kostýmová výtvarníčka Danica Raytche či autor hudby k filmu Miro Tásler. Medzinárodnú slovensko-česko-rumunskú hereckú zostavu zastupovali slovenskí protagonisti - Dominika Morávková, Zuzana Porubjaková, Marián Miezga aj Ján Koleník.