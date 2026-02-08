|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky
Slovenské národné múzeum (SNM) organizuje Valentínske večerné prehliadky na
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) organizuje Valentínske večerné prehliadky na hrade Červený Kameň v okrese Pezinok s názvom Medzi povinnosťou a túžbou. Kultúrno-propagačný manažér Múzea Červený Kameň Ľuboš Haršány uvádza, že návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné večerné prehliadky, ktoré prepoja históriu s romantickou atmosférou.
„Priestory hradu ožijú pri svetle sviečok a prehliadku spríjemní živá gitarová hudba, dotvárajúca intímny zážitok z príbehov šľachtických párov minulých storočí,“ priblížil. Ako dodal, expozícia hradu Červený Kameň ukrýva množstvo autentických predmetov, ktoré dodnes vypovedajú o láske, manželstve i každodennom spolužití aristokracie. Súčasťou výkladu bude aj pohľad na postavenie mužov a žien v minulosti — ich práva, možnosti prežiť šťastný život, ale aj to, kto všetko rozhodoval o sobášoch a akú úlohu zohrávali rodinné či politické záujmy.
Prehliadky sa uskutočnia v sobotu 14. februára o 16:00 a 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť si online na webovej stránke múzea www.hradcervenykamen.sk. Podujatie je určené výhradne pre dospelých návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky © SITA Všetky práva vyhradené.
„Priestory hradu ožijú pri svetle sviečok a prehliadku spríjemní živá gitarová hudba, dotvárajúca intímny zážitok z príbehov šľachtických párov minulých storočí,“ priblížil. Ako dodal, expozícia hradu Červený Kameň ukrýva množstvo autentických predmetov, ktoré dodnes vypovedajú o láske, manželstve i každodennom spolužití aristokracie. Súčasťou výkladu bude aj pohľad na postavenie mužov a žien v minulosti — ich práva, možnosti prežiť šťastný život, ale aj to, kto všetko rozhodoval o sobášoch a akú úlohu zohrávali rodinné či politické záujmy.
Prehliadky sa uskutočnia v sobotu 14. februára o 16:00 a 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť si online na webovej stránke múzea www.hradcervenykamen.sk. Podujatie je určené výhradne pre dospelých návštevníkov.
Zdroj: SITA.sk - Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia
Romantické večery v múzeách či koncerty. V Košickom kraji opäť pripravujú valentínske podujatia