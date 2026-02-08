Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

08. februára 2026

Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky


Slovenské národné múzeum (SNM) organizuje Valentínske večerné prehliadky na



cerveny kamen 676x450 8.2.2026 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) organizuje Valentínske večerné prehliadky na hrade Červený Kameň v okrese Pezinok s názvom Medzi povinnosťou a túžbou. Kultúrno-propagačný manažér Múzea Červený Kameň Ľuboš Haršány uvádza, že návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné večerné prehliadky, ktoré prepoja históriu s romantickou atmosférou.


„Priestory hradu ožijú pri svetle sviečok a prehliadku spríjemní živá gitarová hudba, dotvárajúca intímny zážitok z príbehov šľachtických párov minulých storočí,“ priblížil. Ako dodal, expozícia hradu Červený Kameň ukrýva množstvo autentických predmetov, ktoré dodnes vypovedajú o láske, manželstve i každodennom spolužití aristokracie. Súčasťou výkladu bude aj pohľad na postavenie mužov a žien v minulosti — ich práva, možnosti prežiť šťastný život, ale aj to, kto všetko rozhodoval o sobášoch a akú úlohu zohrávali rodinné či politické záujmy.

Prehliadky sa uskutočnia v sobotu 14. februára o 16:00 a 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť si online na webovej stránke múzea www.hradcervenykamen.sk. Podujatie je určené výhradne pre dospelých návštevníkov.


Zdroj: SITA.sk - Romantika pri sviečkach na Červenom Kameni, SNM chystá výnimočné valentínske večerné prehliadky © SITA Všetky práva vyhradené.

