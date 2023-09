Rómovia chcú prácu a voľby berú ako občiansku povinnosť. Ideme zachrániť ľudí na Slovensku, povedal František (video)

Hlasovanie v materskej škole

Dôstojne bez obmedzení

30.9.2023 -Kým v Žehre na Spiši voliči počas komunálnych volieb čakali pred volebnou miestnosťou v rómskej osade Dreveník ešte pred jej otvorením, pri parlamentných voľbách tomu tak nebolo.Prvý volič prišiel krátko po 7:00, ďalší v menšom počte postupne prichádzali až približne od 8:00. Podľa predsedníčky volebnej okrskovej komisie pre okrsok číslo dva Vladimíry Dunkovej je zatiaľ priebeh volieb v poriadku.Ako uviedla pre agentúru SITA, pod okrsok číslo dva v Žehre spadá 1 126 voličov. V Žehre býva viac ako 2 600 obyvateľov, z toho približne 1 700 je rómskych. Volebná miestnosť pre druhý okrsok v osade Dreveník sa nachádza v budove materskej školy.„Zatiaľ je to všetko v poriadku a dúfam, že celý priebeh volieb bude v maximálnom poriadku,“ komentovala ráno Dunková.Oslovení voliči hovorili, že voľby vnímajú ako svoju občiansku povinnosť. „Idem voliť, lebo je to moja povinnosť, ideme zachrániť ľudí na Slovensku,“ povedal František Horváth.Ďalší volič Martin Mižigár si želá zlepšenie v sociálnej oblasti. „Chceme, aby sme mali robotu, aby sme robili. Nie, aby niekto hovoril, že Rómovia nechcú robiť. My chceme robiť, nech nám dajú robotu, aby sme si žili tak, ako druhí,“ Martin Mižigár.Ďalší volič doplnil, že chce žiť dôstojne. „Želáme si, aby nás nikto neobmedzoval, aby sme mali právo každý jeden, či to je biely či Cigán, aby sme žili dôstojne tak, ako má byť,“ poznamenal.