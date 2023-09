Vláda ochráni podnikateľov pred neopodstatneným goldplatingom, obsah právnych predpisov Únie sa nebude rozširovať

Vyššia administratívna záťaž

Zavedenie princípu ochrany

30.9.2023 (SITA.sk) - Štát chce ochrániť podnikateľov pred neopodstatneným goldplatingom . Vláda totiž v stredu schválila návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.Goldplating vzniká, keď pri preberaní legislatívy Európskej únie (EÚ) do nášho právneho poriadku zavádza štát dodatočné povinnosti, ktoré však nie sú potrebné na dosiahnutie cieľov týchto regulácií. Je teda prísnejší a nepostupuje v minimálnej a nevyhnutnej miere.„Dodatočné rozširovanie obsahu právnych predpisov EÚ pri ich transpozícii do národného právneho systému môže mať pomerne výrazný vplyv na regulované subjekty a špecificky na podnikateľské prostredie, keďže môže zavádzať vyššiu administratívnu a regulačnú záťaž, a teda zvýšené náklady nad rámec požiadaviek transponovaného právneho predpisu," konštatuje Ministerstvo hospodárstva SR . Takýto postup má veľký vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľov.Zavedenie princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom je súčasťou reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR . Čiastočne bol tento inštitút zavedený ešte v lete roku 2022, aktuálne zmeny ho finalizujú. Platiť budú od októbra tohto roka.„Hlavným cieľom materiálu je úplne zaviesť princíp ochrany pred neopodstatneným goldplatingom, a tak vytvoriť systém ochrany pred neprimeraným rozširovaním obsahu právnych predpisov Európskej únie nad rámec minimálnych požiadaviek pri ich transpozícii do slovenského právneho poriadku," uvádza sa v materiáli.Realitou by sa tak mal stať transparentnejší proces prijímania právnych predpisov únie, v rámci ktorého je goldplating identifikovaný a riadne odôvodnený.