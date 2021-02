Rómska osada Glejovka v Pezinku je celá v karanténe, obyvatelia sa boja o svojich blízkych

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rómska osada Glejovka v Pezinku je v karanténe, podľa mesta je situácia pod kontrolou. „Na základe zvýšeného počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v rómskej osade Glejovka vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v pondelok 8. februára vyhlášku, ktorou nariaďuje v komunite karanténne opatrenia. Situácia je však vďaka rýchlej reakcie zainteresovaných zložiek pod kontrolou," uvádza mesto Pezinok na sociálnej sieti.„Komunikujeme s políciou, okresným úradom, hygienikom i s obyvateľmi komunity. Robíme všetky úkony, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzil pohyb a aby sa zároveň zabezpečili všetky základné potreby a lieky pre ľudí v karanténe," uviedol primátor Pezinka Igor Hianik a dodal, že mesto spolupracuje s Armádou spásy, so združením Aktivity Grinava, poslancami mesta Pezinok za mestskú časť Grinava, so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny, so štátnou aj mestskou políciou či armádou.„Napriek zvýšenej pozitivite je atmosféra v komunite pokojná. Ľudia svoju situáciu chápu, neberú ju na ľahkú váhu, majú strach o svojich blízkych, aktívne sa zaujímajú o odporúčania a liečbu," dodal primátor s tým, že obyvatelia karanténu dodržiavajú a väčšinou sa zdržiavajú vo svojich domoch. Počas utorka 9. februára je podľa primátora naplánovaných niekoľko úkonov, aby sa situácia stabilizovala.