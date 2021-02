Slovak Telekom od zákazníkov vyžaduje negatívny test na COVID-19 a skracuje otváracie hodiny predajní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2021 - Pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a aktuálne nariadenia slovenskej vlády budú predajne spoločnosti Slovak Telekom v obchodných centrách otvorené v skrátenej otváracej dobe, a to len do 19:00 hodiny. Skrátená otváracia doba platí až do odvolania.Informoval o tom mobilný operátor Slovak Telekom prostredníctvom sociálnych sietí s tým, že vstúpiť do ktorejkoľvek predajne môže len osoba, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.Do priestorov predajní Slovak Telekomu môžu vstúpiť aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. Podobne majú prístup do predajne aj osoby, ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní."Do predajne môže vstúpiť aj osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoba staršia ako 65 rokov, a ďalšie výnimky," upresňuje spoločnosť Slovak Telekom, pričom upozorňuje, že klienti si môžu svoje požiadavky vybaviť aj pomocou webovej stránky, v Telekom aplikácii alebo prostredníctvom call centra.