Rómsky holokaust nesmie ostať zabudnutý, Čaputová vyzýva k ráznemu odmietaniu prejavov nenávisti

2.8.2020 (Webnoviny.sk) - Rómsky holokaust a jeho nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžu zostať zabudnuté. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si svet každoročne pripomína 2. augusta, to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová Zdôraznila, že je spoločenskou povinnosťou poznať a pripomínať si obete tohto holokaustu.„Dnes si v Európe uctievame pamiatku 500-tisíc obetí rómskeho holokaustu. Je to 76 rokov, keď došlo k masovému vyvraždeniu posledných 2 900 Rómov v plynových komorách Auschwitz - Birkenau," napísala hlava štátu na svojom profile na sociálnej sieti.Dodala, že súdržnú a tolerantnú spoločnosť vybudujeme, len ak dobre porozumieme tomu, aké jednoduché a nesmierne nebezpečné je pre odlišnosť zbaviť menšinu jej ľudského rozmeru a zneužiť predsudky na ospravedlnenie verbálneho a fyzického násilia, či v najextrémnejšej podobe aj genocídy. „Práve dnes, keď si pripomíname tragédiu rómskeho holokaustu, je povinnosťou verejných autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine, či už z dôvodu rasy, etnicity, náboženstva, alebo sexuálnej orientácie. A postaviť sa za všetkých, ktorí aj dnes takéto prejavy nenávisti zažívajú," vyzvala prezidentka.Spolupráca musí byť podľa nej postavená na rovnocennom partnerstve. „A tento princíp musí byť cítiť v celej našej spoločnosti. Rómovia sú predsa jej plnohodnotnou súčasťou. Všetci spolu žijeme v jednom svete. Savore jekhetane dživas pre jekh luma. Nezabúdajme. Ma bisteras," dodala Čaputová.Rómsky holokaust bol pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v Európe počas druhej svetovej vojny. Za vlády Adolfa Hitlera bolo 26. novembra 1935 vydané doplnenie Norimberských zákonov, ktoré zaradilo Rómov do rovnakej kategórie ako Židov a definovalo ich ako „nepriateľov rasovo čistého štátu“. Historici odhadujú, že nacisti a ich spolupracovníci zabili 220-tisíc až 500-tisíc Rómov, čo je asi štvrtina až polovica z menej ako jedného milióna všetkých Rómov v Európe v tom čase.