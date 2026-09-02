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02. septembra 2026
Ronaldinho a ďalšie brazílske hviezdy v zápase proti slovenským legendám vypredajú futbalovú arénu v Trnave – VIDEO
"Je to výnimočná chvíľa pre Slovensko, že taký človek ako Ronaldinho sem príde," povedal Juraj Kucka, ktorý sa s brazílskou legendou chce porozprávať. Ronaldinho show Slovakia, futbalový zápas ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - "Je to výnimočná chvíľa pre Slovensko, že taký človek ako Ronaldinho sem príde," povedal Juraj Kucka, ktorý sa s brazílskou legendou chce porozprávať.
Ronaldinho show Slovakia, futbalový zápas legiend Brazílie a Slovenska, v sobotu 19. septembra vypredá štadión City Arena v Trnave. K dispozícii sú podľa organizátorov už len posledné lístky na tento jedinečný večer s futbalovými hviezdami na čele s Ronaldinhom. Okrem samotného futbalového zápasu je pre divákov pripravený aj hudobný program s Emmou Drobnou a ďalší fanúšikovský program pre rodiny s deťmi.
„Nechceme priniesť na Slovensko iba futbalový zápas. Chceme vytvoriť večer, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii jeden z organizátorov Gabriel Zajdel. V stredu odhalil ďalšie známe mená, ktoré ukážu svoje umenie na trnavskom trávniku. V drese slovenských legiend sa divákom predstaví reprezentant Juraj Kucka, zatiaľ čo brazílsky výber R10 posilní Naldo, bývalý stopér Werderu Brémy, VfL Wolfsburg či Schalke 04.
"Počas svojej kariéry som mal tú česť hrať s Ronaldinhom aj proti nemu a veľmi sa teším, že si to znova zopakujem," dodal bývalý brazílsky futbalista Naldo. Ronaldinha označil za úžasného človeka, ktorý podľa neho patrí medzi najlepších hráčov sveta.
„Veľmi sa teším na tento zápas aj na večer, že budem mať tú možnosť sa porozprávať s Ronaldinhom. Je to výnimočná chvíľa pre Slovensko, že taký človek ako Ronaldinho sem príde," povedal Juraj Kucka. Jeho výhodou by mohlo byť, že ešte stále aktívne futbal hráva, konkrétne 7. ligu v Pravenci.
Koordinátor tímu slovenských legiend Cleber Silva prezradil, že na trávniku sa objaví napríklad legendárny Ľubomír Moravčík, aj keď sa dohadoval len na desiatich minútach. V zostave pod vedením kapitána Miroslava Karhana by nemal chýbať ani Milan Jambor, ktorý v roku 2003 v zápase Púchova proti FC Barcelona strelil španielskemu gigantovi gól.
Súčasťou stredajšej tlačovej konferencie bolo aj slávnostné odhalenie oficiálnych zápasových dresov. Výhradným partnerom pre dresy a športové vybavenie sa stala značka SaganSport. „Sme hrdí, že môžeme spojiť meno SaganSport s takouto významnou udalosťou. Dresy sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie nároky hráčov a zároveň priniesli fanúšikom vizuálny zážitok," uviedla hovorkyňa spoločnosti Barbora Šuňavská.
Po skončení futbalovej šou v Trnave sa uskutoční afterpárty, ktorá bude na Pontone na Tyršovom nábreží v Bratislave o 23.00 h. Organizátori oznámili, že na afterpárty sa zúčastní aj výber hráčov z oboch hviezdnych tímov.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho a ďalšie brazílske hviezdy v zápase proti slovenským legendám vypredajú futbalovú arénu v Trnave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ronaldinho show Slovakia, futbalový zápas legiend Brazílie a Slovenska, v sobotu 19. septembra vypredá štadión City Arena v Trnave. K dispozícii sú podľa organizátorov už len posledné lístky na tento jedinečný večer s futbalovými hviezdami na čele s Ronaldinhom. Okrem samotného futbalového zápasu je pre divákov pripravený aj hudobný program s Emmou Drobnou a ďalší fanúšikovský program pre rodiny s deťmi.
„Nechceme priniesť na Slovensko iba futbalový zápas. Chceme vytvoriť večer, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii jeden z organizátorov Gabriel Zajdel. V stredu odhalil ďalšie známe mená, ktoré ukážu svoje umenie na trnavskom trávniku. V drese slovenských legiend sa divákom predstaví reprezentant Juraj Kucka, zatiaľ čo brazílsky výber R10 posilní Naldo, bývalý stopér Werderu Brémy, VfL Wolfsburg či Schalke 04.
"Počas svojej kariéry som mal tú česť hrať s Ronaldinhom aj proti nemu a veľmi sa teším, že si to znova zopakujem," dodal bývalý brazílsky futbalista Naldo. Ronaldinha označil za úžasného človeka, ktorý podľa neho patrí medzi najlepších hráčov sveta.
„Veľmi sa teším na tento zápas aj na večer, že budem mať tú možnosť sa porozprávať s Ronaldinhom. Je to výnimočná chvíľa pre Slovensko, že taký človek ako Ronaldinho sem príde," povedal Juraj Kucka. Jeho výhodou by mohlo byť, že ešte stále aktívne futbal hráva, konkrétne 7. ligu v Pravenci.
Koordinátor tímu slovenských legiend Cleber Silva prezradil, že na trávniku sa objaví napríklad legendárny Ľubomír Moravčík, aj keď sa dohadoval len na desiatich minútach. V zostave pod vedením kapitána Miroslava Karhana by nemal chýbať ani Milan Jambor, ktorý v roku 2003 v zápase Púchova proti FC Barcelona strelil španielskemu gigantovi gól.
Súčasťou stredajšej tlačovej konferencie bolo aj slávnostné odhalenie oficiálnych zápasových dresov. Výhradným partnerom pre dresy a športové vybavenie sa stala značka SaganSport. „Sme hrdí, že môžeme spojiť meno SaganSport s takouto významnou udalosťou. Dresy sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie nároky hráčov a zároveň priniesli fanúšikom vizuálny zážitok," uviedla hovorkyňa spoločnosti Barbora Šuňavská.
Po skončení futbalovej šou v Trnave sa uskutoční afterpárty, ktorá bude na Pontone na Tyršovom nábreží v Bratislave o 23.00 h. Organizátori oznámili, že na afterpárty sa zúčastní aj výber hráčov z oboch hviezdnych tímov.
Zdroj: SITA.sk - Ronaldinho a ďalšie brazílske hviezdy v zápase proti slovenským legendám vypredajú futbalovú arénu v Trnave – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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