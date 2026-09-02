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02. septembra 2026
Argentína stojí pred výzvou obnovy po odchode Messiho z reprezentácie. Kto legendu nahradí? – VIDEO
Legendárny Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru, Argentína hľadá novú cestu za ďalšími úspechmi. Futbalová reprezentácia Argentíny čelí náročnému obdobiu prechodu po ukončení kariéry ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Legendárny Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru, Argentína hľadá novú cestu za ďalšími úspechmi.
Futbalová reprezentácia Argentíny čelí náročnému obdobiu prechodu po ukončení kariéry Lionela Messiho v národnom ríme. Budúcnosť trénera Lionela Scaloniho aj viacerých skúsených hráčov je neistá.
Messi po 21 rokoch odložil slávny dres s číslom 10. Na jeho pleciach spočívali nádeje Argentíny, čo spočiatku bolo veľkou záťažou, no neskôr prinieslo zlatú éru vrátane triumfu na majstrovstvách sveta v Katare 2022.
Posledný zápas Lionel Messi odohral vo veku 39 rokov, keď Argentína v júli vo finále MS 2026 v New Jersey podľahla Španielsku 0:1. Zo sedemnástich hráčov, ktorí nastúpili za Argentínu v tomto súboji, budú na nasledujúcom svetovom šampionáte v roku 2030, ktorý sa uskutoční v Južnej Amerike, pod 30 rokov iba dvaja.
Veterán a stopér Nicolás Otamendi (38) sa medzitým rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru po finále s Španielskom. Brankár Emiliano Martínez a defenzívny záložník Leandro Paredes (32), ktorý dostal od FIFA desaťzápasový dištanc za napadnutie španielskych hráčov, tiež naznačili možný koniec v národnom tíme.
Paredes vyjadril, že bez Messiho bude ťažké udržať súčasnú úroveň hry a výsledkov. Medzi ďalších hráčov s neistou budúcnosťou patrí aj Rodrigo De Paul.
Veľkou otázkou zostáva budúcnosť trénera Scaloniho, ktorý viedol Argentínu počas najúspešnejšieho obdobia od čias Diega Maradonu. Jeho kontrakt sa skončí v decembri, hoci mal dohodu o predĺžení zmluvy do roku 2030, po neúspechu vo finále priznal, že uvažuje o ďalšom smere svojej kariéry.
Príprava na MS 2030, ktoré sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroku, no niekoľko duelu sa uskutoční aj v Južnej Amerike, sa začne hneď po ďalšom čiastočnom cieli – obhajobe titulu na Copa América v roku 2028.
Aj keď Messi odišiel, Argentína má stále perspektívny tím s obrancami Lisandrom Martínezom a Cristianom Romerom, stredopoliarom Enzom Fernándezom, ktorý nedávno prestúpil do Manchestru City, či útočníkmi Lautarom Martínezom a Juliánom Álvarezom, ktorí majú šancu ešte viac sa presadiť.
Mladí hráči ako Nico Paz, Giuliano Simeone a Franco Mastantuono ukázali svoj potenciál a môžu vytvoriť novú silu reprezentačného tímu.
Argentínsky futbalový zväz plánuje usporiadať rozlúčkový zápas pre Lionela Messiho, ktorý je najlepší strelec a rekordér v počte zápasov za Argentínu so 125 gólmi v 207 dueloch.
Odchod Messiho znamená veľkú výzvu, no nová generácia je pripravená prevziať zodpovednosť za budúcnosť argentínskeho futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Argentína stojí pred výzvou obnovy po odchode Messiho z reprezentácie. Kto legendu nahradí? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalová reprezentácia Argentíny čelí náročnému obdobiu prechodu po ukončení kariéry Lionela Messiho v národnom ríme. Budúcnosť trénera Lionela Scaloniho aj viacerých skúsených hráčov je neistá.
Messi po 21 rokoch odložil slávny dres s číslom 10. Na jeho pleciach spočívali nádeje Argentíny, čo spočiatku bolo veľkou záťažou, no neskôr prinieslo zlatú éru vrátane triumfu na majstrovstvách sveta v Katare 2022.
Posledný zápas Lionel Messi odohral vo veku 39 rokov, keď Argentína v júli vo finále MS 2026 v New Jersey podľahla Španielsku 0:1. Zo sedemnástich hráčov, ktorí nastúpili za Argentínu v tomto súboji, budú na nasledujúcom svetovom šampionáte v roku 2030, ktorý sa uskutoční v Južnej Amerike, pod 30 rokov iba dvaja.
Veterán a stopér Nicolás Otamendi (38) sa medzitým rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru po finále s Španielskom. Brankár Emiliano Martínez a defenzívny záložník Leandro Paredes (32), ktorý dostal od FIFA desaťzápasový dištanc za napadnutie španielskych hráčov, tiež naznačili možný koniec v národnom tíme.
Paredes vyjadril, že bez Messiho bude ťažké udržať súčasnú úroveň hry a výsledkov. Medzi ďalších hráčov s neistou budúcnosťou patrí aj Rodrigo De Paul.
Veľkou otázkou zostáva budúcnosť trénera Scaloniho, ktorý viedol Argentínu počas najúspešnejšieho obdobia od čias Diega Maradonu. Jeho kontrakt sa skončí v decembri, hoci mal dohodu o predĺžení zmluvy do roku 2030, po neúspechu vo finále priznal, že uvažuje o ďalšom smere svojej kariéry.
Príprava na MS 2030, ktoré sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroku, no niekoľko duelu sa uskutoční aj v Južnej Amerike, sa začne hneď po ďalšom čiastočnom cieli – obhajobe titulu na Copa América v roku 2028.
Aj keď Messi odišiel, Argentína má stále perspektívny tím s obrancami Lisandrom Martínezom a Cristianom Romerom, stredopoliarom Enzom Fernándezom, ktorý nedávno prestúpil do Manchestru City, či útočníkmi Lautarom Martínezom a Juliánom Álvarezom, ktorí majú šancu ešte viac sa presadiť.
Mladí hráči ako Nico Paz, Giuliano Simeone a Franco Mastantuono ukázali svoj potenciál a môžu vytvoriť novú silu reprezentačného tímu.
Argentínsky futbalový zväz plánuje usporiadať rozlúčkový zápas pre Lionela Messiho, ktorý je najlepší strelec a rekordér v počte zápasov za Argentínu so 125 gólmi v 207 dueloch.
Odchod Messiho znamená veľkú výzvu, no nová generácia je pripravená prevziať zodpovednosť za budúcnosť argentínskeho futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Argentína stojí pred výzvou obnovy po odchode Messiho z reprezentácie. Kto legendu nahradí? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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