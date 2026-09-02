Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 2.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. septembra 2026

Argentína stojí pred výzvou obnovy po odchode Messiho z reprezentácie. Kto legendu nahradí? – VIDEO


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia

Legendárny Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru, Argentína hľadá novú cestu za ďalšími úspechmi. Futbalová reprezentácia Argentíny čelí náročnému obdobiu prechodu po ukončení kariéry ...



Zdieľať
soccer_messi_psg_39431 5fdb224532b646a9894467daf33276aa 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Legendárny Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru, Argentína hľadá novú cestu za ďalšími úspechmi.


Futbalová reprezentácia Argentíny čelí náročnému obdobiu prechodu po ukončení kariéry Lionela Messiho v národnom ríme. Budúcnosť trénera Lionela Scaloniho aj viacerých skúsených hráčov je neistá.

Messi po 21 rokoch odložil slávny dres s číslom 10. Na jeho pleciach spočívali nádeje Argentíny, čo spočiatku bolo veľkou záťažou, no neskôr prinieslo zlatú éru vrátane triumfu na majstrovstvách sveta v Katare 2022.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Posledný zápas Lionel Messi odohral vo veku 39 rokov, keď Argentína v júli vo finále MS 2026 v New Jersey podľahla Španielsku 0:1. Zo sedemnástich hráčov, ktorí nastúpili za Argentínu v tomto súboji, budú na nasledujúcom svetovom šampionáte v roku 2030, ktorý sa uskutoční v Južnej Amerike, pod 30 rokov iba dvaja.

Veterán a stopér Nicolás Otamendi (38) sa medzitým rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru po finále s Španielskom. Brankár Emiliano Martínez a defenzívny záložník Leandro Paredes (32), ktorý dostal od FIFA desaťzápasový dištanc za napadnutie španielskych hráčov, tiež naznačili možný koniec v národnom tíme.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Paredes vyjadril, že bez Messiho bude ťažké udržať súčasnú úroveň hry a výsledkov. Medzi ďalších hráčov s neistou budúcnosťou patrí aj Rodrigo De Paul.

Veľkou otázkou zostáva budúcnosť trénera Scaloniho, ktorý viedol Argentínu počas najúspešnejšieho obdobia od čias Diega Maradonu. Jeho kontrakt sa skončí v decembri, hoci mal dohodu o predĺžení zmluvy do roku 2030, po neúspechu vo finále priznal, že uvažuje o ďalšom smere svojej kariéry.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Príprava na MS 2030, ktoré sa uskutočnia v Španielsku, Portugalsku a Maroku, no niekoľko duelu sa uskutoční aj v Južnej Amerike, sa začne hneď po ďalšom čiastočnom cieli – obhajobe titulu na Copa América v roku 2028.

Aj keď Messi odišiel, Argentína má stále perspektívny tím s obrancami Lisandrom Martínezom a Cristianom Romerom, stredopoliarom Enzom Fernándezom, ktorý nedávno prestúpil do Manchestru City, či útočníkmi Lautarom Martínezom a Juliánom Álvarezom, ktorí majú šancu ešte viac sa presadiť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Mladí hráči ako Nico Paz, Giuliano Simeone a Franco Mastantuono ukázali svoj potenciál a môžu vytvoriť novú silu reprezentačného tímu.

Argentínsky futbalový zväz plánuje usporiadať rozlúčkový zápas pre Lionela Messiho, ktorý je najlepší strelec a rekordér v počte zápasov za Argentínu so 125 gólmi v 207 dueloch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Odchod Messiho znamená veľkú výzvu, no nová generácia je pripravená prevziať zodpovednosť za budúcnosť argentínskeho futbalu.


Zdroj: SITA.sk - Argentína stojí pred výzvou obnovy po odchode Messiho z reprezentácie. Kto legendu nahradí? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ronaldinho a ďalšie brazílske hviezdy v zápase proti slovenským legendám vypredajú futbalovú arénu v Trnave – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Utajená svadba v Taliansku. Nedvěd si mal vziať Daru Rolins na romantickom mieste

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 