Ronaldo by podľa Bonucciho do PSG nešiel, jeho pridaná hodnota je pre Juventus dôležitá

Ronaldo pomôže naplniť ciele

V Turíne chcú späť titul

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa pred pár týždňami špekulovalo o prestupe Cristiana Ronalda do tímu Paríž Saint-Germain , teraz po príchode Lionela Messiho je táto téma úplne bezpredmetná. Myslí si to Ronaldov spoluhráč z Juventusu Turín a čerstvý majster Európy v drese Talianska Leonardo Bonucci "Myslím si, že Cristiano by zostal v Juventuse aj v prípade, ak by Messi nešiel do PSG. Pre nás sú jeho výkony pridaná hodnota. A tvrdím, že tento rok to bude ešte výraznejšie ako dosiaľ. Pomôže nám naplniť naše ciele," uviedol Bonucci v rozhovore pre Gazzetta dello Sport, ktorý cituje Soccernet.Tridsaťštyriročný skúsený stopér konkrétne myslel najmä na prinavrátenie Scudetta za celkový triumf v Serie A, ktorý Juventusu v uplynulej sezóne nepatril prvýkrát po deviatich rokoch. "Bianconeri" skončili v konečnej tabuľke až na štvrtom mieste, ale stačilo im to na skupinovú fázu Ligy majstrov."Priniesť späť domov taliansky titul je naša hlavná úloha. Nemusíme si klamať, že to tak nie je. Samozrejme, chceme predviesť aj dlhú jazdu v Lige majstrov a byť úspešní na viacerých frontoch," zdupľoval Bonucci.Na svoju adresu tiež vyslovil slová chvály. "Osobne by som bol rád, ak by som pokračoval v dobrom nastavení z majstrovstiev Európy. Hral som tam dôležitú úlohu v tíme Talianska. Verím, že mi to vydrží aj v Juventuse v novej sezóne," dodal skvelý hlavičkár, ale zároveň obranca ostrý ako britva.Juventus Turín začne novú sezónu Serie A 22. augusta súbojom na trávniku Udinese.