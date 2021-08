Banská Bystrica chce vytvoriť rekord v in-line korčuľovaní, účastníci dostanú malú pozornosť

Finiš patrí primátorovi mesta

Špeciálne odmeny pre účastníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 - Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Knihou slovenských rekordov pozývajú všetkých obyvateľov a návštevníkov, aby prispeli k vytvoreniu slovenského rekordu v in-line korčuľovaní. Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v sobotu 14. augusta sa na korčuliarskej dráhe v parku pod Pamätníkom SNP stretnú nadšenci tohto športu.V čase od 7:00 do 19:00 sa prostredníctvom štafety pokúsia zapojiť do tejto aktivity čo najviac účastníkov.Súčasťou korčuliarskeho maratónu môže byť každý obyvateľ alebo návštevník mesta, ktorý sa prihlási do 13. augusta do 12:00 prostredníctvom registračného formulára a v danom čase odkorčuľuje na dráhe jeden okruh. V prípade voľných termínov môžu záujemcovia prísť aj bez predošlého prihlásenia sa. Finiš štafety bude patriť primátorovi mesta Jánovi Noskovi a známym osobnostiam z oblasti športu.„Počas prechádzok v Parku pod Pamätníkom SNP stretávam mnohých nadšencov korčuľovania a korčuliarska dráha v lete až do večerných hodín žije týmto športom. Preto verím, že sa zapoja mnohí Banskobystričania a Banskobystričanky a spoločne sa nám podarí vytvoriť slovenský rekord. Všetkých športuchtivých obyvateľov bez rozdielu veku pozývam,“ uviedol primátor Ján Nosko.Každý zúčastnený dostane diplom a malú pozornosť. Špeciálne odmenený bude najmladší, najstarší a aj každý stý účastník. Pokus o rekord bude podliehať presným pravidlám, ktoré sú stanovené združením Kniha slovenských rekordov a na ich dodržiavanie budú dohliadať delegovaní komisári.„Súčasťou podujatia bude aj výstava venovaná slovenským rekordom. Korčuliarska dráha počas podujatia nebude uzatvorená, a bude tak k dispozícii aj ostatným korčuliarom,“ doplnil Filip Tomašovič z oddelenia športu.