Ronaldo čaká na prvý gól za Juventus, no berie to s humorom

Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 26. augusta (TASR) - Futbalisti SSC Neapol a Juventusu Turín sú v novom ročníku Serie A zatiaľ stopercentní. Neapolčanom v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom sa proti AC Miláno podaril husársky kúsok, keď otočili z 0:2 na 3:2. Dvomi gólmi sa blysol Piotr Zielinski, o zisku troch bodov rozhodol striedajúci Dries Mertens. Hamšík hral do 63. minúty. Juventus si poradil s Laziom Rím 2:0. Cristiano Ronaldo neskóroval ani v druhom ligovom zápase v drese "starej dámy", hoci si vypracoval dve sľubné príležitosti.Duel v Neapole mal špecifický náboj pre trénera domácich Carla Ancelottiho, ktorý dlhé roky pôsobil v AC ako hráč i kouč a priviedol "rosso-neri" k dvom triumfom v Lige majstrov. Tím spod Vezuvu prehrával v 49. minúte 0:2, no predviedol parádny obrat a dostal fanúšikov na štadióne San Paolo do tranzu.uviedol Mertens pre oficiálnu webovú stránku Neapola.Juventus v zápase proti Laziu poslal do vedenia Miralem Pjanič, triumf tímu Massimiliana Allegriho spečatil strelou do prázdnej bránky Mario Mandžukič po tom, ako brankár Thomas Strakosha vyrazil strelu Ronalda zo štyroch metrov.uviedol Allegri na adresu portugalského reprezentanta, ktorý prišiel do Turína v lete z Realu Madrid.Podľa slov kouča úradujúceho talianskeho majstra je iba otázka času, kedy sa Ronaldo v Serii A adaptuje a začne strieľať góly.dodal Allegri.