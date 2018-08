Wickensov stav sa po havárii zlepšuje, dýcha už bez prístrojov

Kanadský pretekár Robert Wickens na trati v pretekoch zámorskej formulovej série IndyCar 19. augusta 2018 v americkom Long Pond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madison 26. augusta (TASR) - Kanadský jazdec Robert Wickens začal týždeň po hrozivej havárii v pretekoch zámorskej formulovej série IndyCar dýchať bez prístrojov a prvýkrát hovoril s rodinou. Oznámil to jeho tím Schmidt-Honda pred víkendovým pokračovaním seriálu v americkom Madisone.Dvadsaťdeväťročný Wickens podstúpil v stredu operáciu chrbtice, lekári mu ju vystužili titanovou platničkou a niekoľkými skrutkami. Pri nehode utrpel aj fraktúry oboch nôh, pravej ruky a pomliaždeniny pľúc. Počas uplynulých dní dostával povzbudzujúce odkazy od viacerých legiend motorizmu, podporu mu vyslovili David Coulthard, Mark Webber či Alex Zanardi, ktorý pri havárii v roku 2001 prišiel o obe nohy. Ako informovala agentúra AP, väčšina pilotov sa v Madisone objavila so šiltovkami s nápisom RW6, označujúcim Wickensove iniciály spolu s číslom jeho vozidla.Wickens havaroval pred týždňom v úvode pretekov v americkom Long Pond, keď pri predbiehaní stratil kontrolu nad vozidlom, odrazil sa do vzduchu a rozbil ho o ochrannú bariéru. Potom sa nekontrolovane točil medzi ďalšími monopostami. Najlepšieho nováčika sezóny následne transportovali z okruhu Pocono vrtuľníkom do nemocnice. Preteky v americkom štáte Pennsylvánia boli štrnáste zo sedemnástich v sérii IndyCar 2018.