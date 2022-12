Ronaldo mieri na Blízky východ, podpísal lukratívny kontrakt s Al-Nassr a hovorí sa o astronomickej sume (foto)

Môže byť najlepšie zarábajúcim futbalistom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Masívny impulz pre Blízky východ

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo spečatil v piatok lukratívny prestup do saudskoarabského klubu Al-Nassr. Čoskoro 38-ročný rodák z Madeiry podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu do júna 2025.Uvedená dohoda predstavuje významný míľnik pre futbal na Blízkom východe. Taktiež znamená, že 5-násobný najlepší futbalista sveta sa vytráca z elitnej športovej scény a pomaličky sa blíži k odchodu do „futbalového dôchodku“.„Toto je akvizícia, ktorá nielenže inšpiruje náš klub k ešte väčším úspechom, ale inšpiruje aj našu ligu, náš národ a budúce generácie, chlapcov a dievčatá, aby boli tou najlepšou verziou samých seba,“ uviedol vo vyhlásení klub Al-Nassr.V médiách sa objavili správy, že portugalská megahviezda by mohla ročne zarábať až 200 miliónov dolárov, čo by z Ronalda urobilo najlepšie zarábajúceho futbalistu v histórii.Samotný CR7, ktorý sa pred MS v Katare dohodol s anglickým Manchestrom United na ukončení spolupráce, vo vyhlásení uviedol, že „chce zažiť novú futbalovú ligu v inej krajine“.„Som šťastný, že som v európskom futbale vyhral všetko, čo som si zaumienil, a teraz cítim, že toto je tá správna chvíľa na odovzdanie mojich skúseností v Ázii,“ dodal útočník.Aj keď je podpis Cristiana Ronalda masívnym impulzom pre futbal na Blízkom východe, Saudská Arábia by chcela túto svetovú značku využiť na posilnenie imidžu krajiny na medzinárodnej úrovni.Ronaldo by mal po skončení kontraktu v Al-Nassr ďalších päť rokov pôsobiť ako ambasádor a pomôcť Saudskej Arábii pri snahe o zisk práva organizovať MS 2030 po boku Egypta a Grécka.