Vyhrať historicky po prvý raz skupinu na MS by bolo úžasné, vravel tréner Feneš po triumfe nad Lotyšmi (video+foto)

Tri kľúčové slová

Gajan s čistým kontom

V hre o prvenstvo v B-skupine

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nadviazali na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade na triumf nad Američanmi (6:3) a v piatkovom treťom vystúpení na turnaji zvíťazili nad LotyšmiTriumfom nad pobaltským súperom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále, čo bol pred šampionátom hlavný cieľ slovenského výberu.„Bol to pre nás extrémne náročný a dôležitý zápas. Očakávali sme, že Lotyši budú húževnatý súper. Takouto hrou sa prezentujú už na druhom šampionáte. Som hrdý na chlapcov za to, čo predviedli predovšetkým v tretej tretine,“ povedal vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tréner Slovákov Ivan Feneš. Šéf slovenskej striedačky potvrdil, že kľúčom k víťazstvu boli tradične trpezlivosť, odhodlanie a motivácia. „To sú také naše tri kľúčové slová, ktoré si neustále opakujeme, a v zápasoch sa to aj deje. Treba na tom stavať ďalej,“ dodal.Brankár Adam Gajan predviedol na šampionáte ďalší výborný výkon. Tentoraz si navyše pripísal čisté konto.„Párkrát nám v zápase zachránil život. Keď máte na MS takého brankára, môžete ísť občas aj do rizika a robiť veci, ktoré by za iných okolností skončili gólom. Dal nám šancu v stretnutí a bol úžasný,“ pochválil Feneš svojho gólmana.Pred sobotňajším záverečným zápasom skupinovej časti proti Švajčiarom sú mladí Slováci stále v hre o celkové prvenstvo v B-skupine.„Netreba sa pozerať na štvrťfinále, ale treba si pred ním vybojovať čo najlepšiu pozíciu. Vyhrať historicky po prvý raz skupinu na MS do 20 rokov by bolo niečo úžasné, ale proti nám bude stáť súper, ktorý bude chcieť zvíťaziť, pretože sme si na turnaji vydobyli meno a kredit,“ skonštatoval Feneš.