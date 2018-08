Ronaldo, Modrič a Salah kandidátmi na cenu pre najlepšieho hráča UEFA

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 20. augusta (TASR) - Cristiano Ronaldo, Luka Modrič a Mohamed Salah sú finalisti na ocenenie pre najlepšieho hráča v Európe za sezónu 2017/2018 podľa UEFA. Európska futbalová únia ich mená zverejnila v pondelok.Viťaz Ligy majstrov Real Madrid má v najlepšej trojici vďaka Ronaldovi a Modričovi dvojnásobné zastúpenie, Ronaldo ale v lete prestúpil do Juventusu Turín. FC Liverpool ako zdolaného finalistu LM zastupuje Salah. Meno víťaza slávnostne vyhlásia na budúci týždeň počas žrebovania základných skupín Ligy majstrov.V hlasovaní trénerov tímov z Ligy majstrov a vybraných európskych novinárov sa do najlepšej desiatky dostali traja Francúzi z tímu svetových šampiónov - Antoine Griezmann z Atletica Madrid bol štvrtý, Kylian Mbappé z Paríža Saint-Germain šiesty a Raphael Varane z Realu Madrid ôsmy, informovala UEFA. Podľa nej sa do úvahy brali najmä výkony v európskych pohárových súťažiach, ale mohlo sa aj vystúpenie na MS v Rusku. Tam priviedol Modrič tím Chorvátska až do finále a vyhlásili ho za najlepšieho hráča šampionátu.Medzi ženami tvoria trojicu finalistiek Dánka Pernille Harderová (Wolfsburg), Nórka Ada Hegerbergová (Olympique Lyon) a Francúzka Amandine Henryová (Olympique Lyon).