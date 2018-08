Volejbalistky SR počas tréningového kempu trikrát podľahli Poľkám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

SOBOTA



Poľsko - Slovensko 3:0 (8, 14, 20) - dodatkové sety 25:17, 25:20

Zápas trval: 54 minút

SR: Kijaková 3, Cigániková 3, Šunderlíková 4, Salanciová 7, Körmendyová 2, Koseková 1, libero Jančová (Kostelanská 6, Pištěláková 5)



NEDEĽA



Poľsko - Slovensko 3:2 (25:16, 21:25, 22:25, 25:18, 25:14)

Zápas trval: 110 minút

SR: Palgutová 15, Cigániková 12, Pištěláková 0, Kijaková 10, Koseková 1, Körmendyová 4, liberá Doležajová a Jančová (Šunderlíková 22, Salanciová 1, Kostelanská 11)



PONDELOK



Poľsko - Slovensko 3:0 (17, 21, 24) - dodatkový set 25:19

Zápas trval: 86 minút

SR: Palgutová 5, Körmendyová 4, Šunderlíková 11, Kostelanská 9, Cigániková 4, Koseková 3, liberá Doležajová a Jančová (Pištěláková 3, Kijaková 6, Salanciová 4, Sedláčková 0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szczyrk 20. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky na záver letného bloku prípravy absolvovali tréningový kemp v poľskom Szczyrku. Počas neho si bez viacerých svojich opôr trikrát zmerali sily s domácimi reprezentantkami a vo všetkých dueloch prehrali. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).V sobotňajšom úvodnom stretnutí Slovenky podľahli Poľkám 0:3 a aj v dvoch dodatkových setoch (17:25, 20:25). V nedeľu Poľky zvíťazili 3:2 keď aj piaty set odohrali družstvá do 25 bodov. V pondelkovom záverečnom súboji Slovenky prehrali 0:3 a v dodatkovom sete 19:25. Taliansky tréner SR Marco Fenoglio počas tohto bloku nemal k dispozícii viacero opôr, naopak, priestor dostalo viacero mladších hráčok.V porovnaní s májovými a júnovými stretnutiami v Zlatej európskej lige v kádri zo zdravotných a iných dôvodov chýbali kapitánka Jaroslava Pencová, ďalej Michaela Abrhámová, Nikola Radosová, Romana Hudecová, Romana Krišková, Lucia Nikmonová, Dominika Drobňáková či Lucia Töröková. Zo zdravotných dôvodov sa nemohli zapojiť Simona Kóšová, Veronika Hrončeková a Michaela Španková, z dôvodu prípravy na septembrové ME do 19 rokov v Albánsku Karolína Fričová a Ella Erteltová. Z pôvodne nominovaného kádra na letný blok prípravy pre pobyt v Poľsku vypadli nahrávačka Lenka Ovečková a blokárky Nina Herelová so Sandrou Szabóovou, nahradili ich Lucia Sedláčková a Zuzana Halušková.Príležitosť dostali nové tváre, ktoré tiež prichádzajú do úvahy v súvislosti s budúcoročnými ME, ktoré sa uskutočnia aj v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Slovenky sa v tomto termíne pôvodne mali pripravovať a následne absolvovať časť kvalifikácie o postup na tento šampionát, od februára však je známe, že SR je spoluhostiteľom ME 2019 vedno s Tureckom, Maďarskom a Poľskom a ako organizátor nemusí bojovať o účasť. Šampionát s rekordným počtom 24 krajín sa uskutoční v auguste a septembri budúceho roka.Prípravné zápasy volejbalistiek - Szczyrk (Poľ.)