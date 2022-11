Ronaldo povedal, že tréner Hag nemá empatiu a provokuje ho. Premýšľa o „novej kapitole“

"Nová kapitola"

Dal mu tri minúty

Podkopávajú mu nohy

Sústredí sa na majstrovstvá

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo uviedol, že tréner anglického klubu Manchester United Erik ten Hag sa voči nemu správa „provokatívne“ a obvinil holandského kouča z nedostatku „empatie“. Nezhody s klubovým trénerom opísal v poslednej časti 90-minútového televízneho rozhovoru s Piersom Morganom pre britskú TalkTV, ktorý odvysielali vo štvrtok.Tridsaťsedemročný zakončovateľ povedal, že po majstrovstvách sveta v Katare je otvorený návratu do klubu, aj keď uznal, že najlepšia pre obe strany by mohla byť „nová kapitola“. Návrat sa zdá byť veľmi nepravdepodobný po tom, čo Ronaldo v prvej časti stredajšieho rozhovoru ostro kritizoval predstaviteľov klubu i spoluhráčov.Tento trend pokračoval, keď sa snažil vysvetliť, prečo odišiel z lavičky náhradníkov ešte pred koncom zápasu Premier League proti Tottenhamu Hotspur po tom, ako ho Ten Hag požiadal, aby naskočil do duelu v záverečných troch minútach.Ronaldo povedal, že vtedy cítil ľútosť nad svojím konaním, keď kráčal tunelom na štadióne, no dodal, že sa „cítil vyprovokovaný trénerom“.„Nie je prípustné, aby mi tréner dal tri minúty na zápas,“ povedal Ronaldo, ktorý získal päť ocenení Zlatá lopta pre najlepšieho hráča sveta. „Mrzí ma to. Nie som ten typ hráča, ktorý robieva takéto veci, ale viem, čo môžem tímu dať.“Rodák z Madeiry po nástupe Ten Haga v Manchestri United prišiel o pozíciu nedotknuteľného hráča. Rapídne sa znížilo i jeho herné vyťaženie a v mnohých zápasoch nefiguroval v základnej zostave.„Je to ťažké, keď vám podkopávajú nohy, nemajú radi, keď žiarite a nepočúvajú vaše slová,“ poznamenal CR7 a dodal, že Ten Hag si ho neváži tak ako by si zaslúžil. Tvrdí, že medzi nimi sa stali aj niektoré veci, ktoré verejnosť nevie.„Ale je to tak. To je pravdepodobne dôvod, prečo som odišiel zo zápasu proti Tottenhamu... Preto hovorím, že k nemu nemám rešpekt, pretože on mi neprejavuje rešpekt. Toto je dôvod, prečo sme v takej situácii. Musím byť úprimný, veci nejdú dobre, pretože empatia neexistuje,“ podotkol.Na otázku, či existuje nejaký spôsob, že bude v tíme United po januárovom prestupovom období, Ronaldo odpovedal, že „teraz je to ťažké povedať“, pretože sa sústredí na majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú v nedeľu.„Možno by však bolo dobré pre Manchester a pravdepodobne aj pre mňa, ak by sme začali novú kapitolu. Pravdepodobne. Ale neviem. Ak sa vrátim, budem rovnaký Cristiano. Ale dúfam, že ľudia budú na mojej strane a nechajú ma zažiariť tak, ako som to robil vo všetkých kluboch a po všetky roky kariéry,“ skonštatoval Ronaldo.