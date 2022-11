Tréner Calzona chce Hamšíkovi dopriať víťaznú rozlúčku, hra Slovákov ho v Čiernej Hore bavila

Rozlúčka Hamšíka s národným dresom

Pozitívne prekvapený Calzona

Radulovič pochválil svojich a vyzdvihol Slovákov

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nezvíťazili ani v treťom zápase pod vedením talianskeho trénera Francesca Calzonu , vo štvrtkovom prípravnom zápase v Podgorici remizovali s výberom Čiernej Hory 2:2. Dávid Hancko Juraj Kucka poslali slovenský tím do vedenia 2:0, ale Stefan Savič z Atlética Madrid dvoma gólmi vyrovnal stav.Slováci absolvujú rozlúčku s rokom 2022 v nedeľu 20. novembra o 13.30 h v Bratislave duelom proti reprezentácii Čile, ktorý bude rozlúčkou s najcennejším dresom pre stredopoliara Mareka Hamšíka "Mrzí ma, že sme nevyhrali, ale som spokojný s rastom kvality hry. Veľa minút bolo dobrých, zabával som sa pri našej hre. Celkovo to bol ťažký zápas, hrali sme mnohé pasáže dobre, musíme si zvyknúť na fyzickosť súperov. Ešte sa mi nestalo, aby mal tím v prvom polčase dve zranenia na striedanie, a to ovplyvnilo ďalší priebeh. Mali sme potom už len jeden 'slot' na striedanie. Po desiatich minútach druhého polčasu mali problémy Kucka i Pekarík a už som musel kalkulovať s možnosťou využitia striedania," uviedol Calzona na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Herný prejav jeho zverencov sa mu pozdával. "Na začiatku zápasu sme naozaj trpeli, nehrali sme až tak dobre, postupne sme sa dostali do tempa. Po prestávke i vinou ťažkého terénu sme nehrali podľa nášho chcenia. V budúcnosti uvidíte ešte aj lepšie veci. Neprekvapila ma emotívnosť domácich. Som pozitívne prekvapený, že aj naši hráči sa tomu vyrovnali. Ak by som mal možnosť striedať, netrpeli by sme v závere tak, ako to vyznelo. Domáci sa museli prispôsobiť nám, robili sme veľa dobrých vecí. V šatni boli hráči nahnevaní a bolo vidno, že chceli vyhrať. To je dôležité, tímový duch je zrejmý. Vzhľadom na zdravotný stav neviem teraz povedať, ako bude vyzerať zloženie tímu v nedeľu. Verím, že tím bude pokračovať v hernom raste, prajem si víťazstvo proti Čile, bude to oslava Mareka Hamšíka, my zároveň myslíme na našu spoločnú budúcnosť," dodal tréner Slovenska.Kormidelník Čiernej Hory Miodrag Radulovič pochválil svojich hráčov, ale vyzdvihol aj súpera: "Ak prehrávate 0:2 s tímom, ktorý má v bránke muža z Manchestru United , v zostave kapitána Interu Miláno , za lídra motor Neapola, v obrane hráča Feyenoordu , musíte remízu brať. Ale s hrou som do stavu 0:2 spokojný nebol. Potom ďalších dvadsať minút áno. Bolo tam veľa ochoty, chcenia a srdca. Zaslúžili sme si góly, zaslúžili sme si neprehrať. Bolo ťažké sa vrátiť za stavu 0:2 do zápasu a my sme sa vrátili. Videli ste, ako hrá Lobotka v strede poľa, absolútne skvele. Aj my sme mali výborné výkony."Calzona nedosiahol na slovenskej lavičke triumf ani v treťom vystúpení, v septembri viedol Slovákov v Lige národov pri domácej prehre s Azerbajdžanom 1:2 a pri remíze s Bieloruskom 1:1. Slováci v deviatom stretnutí v kalendárnom roku 2022 dosiahli druhú remízu. Z víťazstva sa tešili len trikrát, v príprave zdolali Fínov 2:0 a v LN si poradili s Bielorusmi 1:0 aj výberom Azerbajdžanu 1:0.