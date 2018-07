Taliani potvrdili kandidatúru na ZOH 2026, mesto vyberú neskôr

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 10. júla (TASR) - Taliansky olympijský výbor (CONI) podporil v utorok kandidatúru krajiny na usporiadanie zimných olympijských hier 2026. V snahe sa rozhodli pokračovať Cortina d'Ampezzo, Miláno aj Turín, CONI vyberie kandidátske mesto 1. augusta alebo 10. septembra.V nedávnej minulosti výbor stiahol už dvakrát kandidatúru Ríma. Na OH 2020 to bolo z finančných dôvodov a proti OH 2024 bojovala starostka metropoly Virginia Raggiová. Snahy o zorganizovanie ZOH 2026 sa vzdali švajčiarsky Sion a rakúsky Graz. Referendum čaká koncom roka na kanadské Calgary. Štokholm stále nezískal podporu švédskej vlády, Sapporo by radšej privítalo ZOH o štyri roky neskôr a uchádza sa iba na základe požiadavky Japonského olympijského výboru (JOC), turecký Erzurum je vnímaný ako rizikový z bezpečnostného a politického hľadiska.CONI podľa portálu insidethegames.biz preferuje Miláno, ktoré na rozdiel od Cortiny d'Ampezzo (1956) a Turína (2006) ešte nehostilo ZOH. Práve na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v tomto talianskom meste sa na budúci rok rozhodne o dejisku ZOH 2026. Miláno zvažuje, že súťaže v boboch, saniach a skeletone presunie do švajčiarskeho St. Moritzu, CONI však preferuje, aby sa uskutočnili v Turíne.