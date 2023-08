Ronaldo s hetrikom v saudskej Pro League, ďalšie dva góly pridal Mane

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prispel v piatok hetrikom k triumfu svojho Al-Nassr na pôde Al Fateh (5:0) v 3. kole saudskej Pro League (SPL). Ďalšie dva góly pridal Senegalčan Sadio Mane, pri víťaznom mu asistoval práve Ronaldo. Dvojica tak mala výrazný podiel na prvom triumfe tímu v tejto sezóne.





Úvodný gól padol krátko pred polhodinou hry a Ronaldo pridal ďalší ešte pred prestávkou. Tridsaťosemročný útočník zvýšil desať minút po polčase na 3:0 a záverečný gól pridal v nadstavení. Ešte predtým zvýšil Mane na 4:0. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty tak zaknihoval svoj tretí hetrik od príchodu do Saudskej Arábie.V tomto stretnutí navyše absolvovali premiéru ďalšie posily z popredných európskych klubov. Celý zápas odohral španielsky obranca Aymeric Laporte, ktorý prišiel nedávno z Manchestru City a do 90. minúty bol na ihrisku stredopoliar Otavio. Ronaldov krajan pôsobil donedávna v Porte.Ťahúň mužstva skóroval prvýkrát po štyroch zápasoch, keď rozhodol o triumfe svojho tímu v Arabskom pohári proti Al-Hilalu (2:1 pp). Po tomto dueli mal hviezdny kanonier problémy s kolenom, vynechal prvý zápas nového ročníka SPL na trávniku Al-Ettifaq (1:2) a ohrozená bola aj jeho účasť v kvalifikačnom zápase na ME 2024, keď Portugalsko zavíta 8. septembra na Národný futbalový štadión v Bratislave.Absencia však nakoniec trvala len jedno stretnutie a Ronaldo naznačil dobrú formu už v utorok – vtedy prispel asistenciou k triumfu 4:2 nad Al-Ahli Dubai zo Spojených arabských emirátov. Toto víťazstvo zabezpečilo Al-Nassru postup do ázijskej Ligy majstrov.