Španielska futbalová federácia pohrozila Hermosovej právnymi krokmi

Španielska futbalová federácia (RFEF) pohrozila hráčke Jennifer Hermosovej právnymi krokmi ohľadom incidentu s prezidentom RFEF Luisom Rubialesom. Ten ju pobozkal počas nedeľňajšieho finálového ceremoniálu na MS v Austrálii na pery a federácia žiada, aby Hermosová označila tento čin ako konsenzuálny. Federácia pohrozila aj asociácii FUTPRO, ktorá hráčku v tomto prípade zastupuje.





RFEF stojí po mimoriadnom piatkovom stretnutí za Rubialesom. Potvrdila jeho vyjadrenie o obojstrannom súhlase a spontánnosti inkriminovaného činu a na posilnenie svojho stanoviska predstavila podľa agentúry DPA aj fotografie. Tie majú zobrazovať Hermosovú ako zdvíha Rubialesa do vzduchu. Španielky vyhrali vo finále 1:0 nad Anglickom a získali svoj prvý titul na MS.V piatok večer zverejnili španielske hráčky stanovisko, v ktorom oznámili, že už nebudú hrať za reprezentáciu, pokiaľ sa vedenie federácie nezmení. Podpísalo ho 80 hráčok vrátane kompletného tímu úradujúcich majsteriek sveta. Rubialesov odchod žiadajú aj ministri vlády či osobnosti z oblasti športu a riadiaci orgán svetového futbalu FIFA proti nemu začal disciplinárne konanie. Na prípade pracuje aj kancelária Victora Francosa, predsedu Španielskeho športového súdu (CSD), ktorá ho chce posunúť španielskej Športovej disciplinárnej komisii (TAD). Vláda navyše podľa svojej podpredsedkyne Teresy Riberovej urobí všetko pre to, aby Rubiales nezotrval na svojej pozícii.Samotný prezident v piatok povedal, že tlak, ktorému bol tento týždeň vystavený zo strany politikov a klubov, bol pokus o "verejný atentát". Ďalej uviedol, že sa bude brániť podniknutím krokov proti týmto ľuďom. "Bol to spontánny bozk, vzájomný, euforický a dobrovoľný," uviedol Rubiales podľa AFP, ďalej sa ohradil proti "falošnému feminizmu" a povedal, že bol "prenasledovaný" od svojho nástupu do funkcie v máji 2018: "Keď urobím chybu, bolí ma to a žiadam o odpustenie bez toho, aby som to zjemnil, ale nezaslúžim si túto poľovačku, ktorú znášam už päť rokov, každý deň už päť rokov. Budem bojovať ďalej, ako ma to naučili rodičia, ako ma to naučili tréneri, spoluhráči." Rubiales sa odvolával na svojich kritikov a trval na tom, že jeho bozk sa nedá prirovnať k sexuálnemu útoku. "Preboha, čo si pomyslia ženy, ktoré boli naozaj sexuálne napadnuté?" poznamenal funkcionár, ktorý sa krátko pred bozkom chytil za rozkrok. Kombinácia tohto gesta a nevyžiadaného bozku z neho podľa agentúry AP urobila národnú hanbu, keďže toto správanie videl v priamom prenose celý svet. Na pódiu navyše stál vedľa španielskej kráľovnej Letizie. Za tento čin sa v piatok ospravedlnil.Hermosová sa bezprostredne po situácii vyjadrila, že sa jej to nepáčilo. Neskôr vo vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti." Vo štvrtok však vyšlo najavo, že RFEF mala futbalistku k tomuto vyhláseniu prinútiť a tréner Jorge Vilda údajne vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.Rubialesovi sa nedostalo verejnej podpory od žiadnej významnej športovej osobnosti a zjednotené politické strany ľavice aj pravice ho vyzvali, aby odstúpil.