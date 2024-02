Ronaldo spoznal trest za svoje gesto voči fanúšikom súpera, nezahrá si jeden ligový zápas a zaplatí pokutu

Provokácia Messim

Zranené slabiny

29.2.2024 (SITA.sk) - Futbalista Cristiano Ronaldo pôsobiaci v saudskoarabskom tíme Al-Nassr spoznal svoj trest za obscénne gesto voči fanúšikom súpera, ktoré "predviedol" v nedeľňajšom ligovom zápase proti tímu Al-Shabab (3:2).Disciplinárna komisia Saudskoarabskej futbalovej asociácie potrestala portugalskú hviezdu dištancom na jeden duel. Okrem toho musí 39-ročný zakončovateľ zaplatiť pokutu 4900 eur.Incident, ktorý sa odohral po záverečnom hvizde duelu nezachytili televízne kamery. Na sociálnych sieťach však kolovali videá, ktoré jasne ukazujú ako si Ronaldo prikladá jednu ruku k uchu a druhou opakovane „pumpuje“ pred rozkrokom.V pozadí bolo počuť skandovanie priaznivcov klubu Al-Shabab ako vyvolávajú meno Lionela Messiho Tí takto pravdepodobne chceli provokovať Cristiana Ronalda, keďže argentínsky futbalista Messi bol prakticky počas celej kariéry jeho najväčším konkurentom v boji o post najlepšieho hráča sveta.Podľa saudskoarabských médií sa Ronaldo obhajoval tým, že daná oslava výhry je v Európe úplne bežná. Už v apríli minulého roka sa Ronaldo ocitol v epicentre kontroverzií.Po zápase s klubom Al-Hilal, v ktorom takisto fanúšikovia súpera oslavovali popevkami Lionela Messiho, si chytil pri odchode do útrob štadióna svoje genitálie. Predstavitelia Al-Nassru ho vtedy obhajovali tvrdením, že mal zranené slabiny.Trest si rodák z portugalského mesta Funchal odpyká vo štvrtkovom dueli saudskoarabskej najvyššej futbalovej súťaže Saudi Pro League, v ktorom jeho tím privíta na svojom štadióne klub Al-Hazm.Cristiano Ronaldo, ktorý v decembri predminulého roka súhlasil s lukratívnym prestupom do tímu Al-Nassr sídliaceho v Rijáde, má v tejto sezóne na konte 22 gólov a patrí mu líderská pozícia v tabuľke strelcov.Al-Nassr v ligovej tabuľke zaostáva z 2. miesta za vedúcim Al-Hilalom so zápasom k dobru o štyri body.