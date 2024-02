Slafkovský, Černák aj Nemec potvrdili záujem hrať na MS v hokeji 2024, Ružička môže zabudnúť

Na play-off siaha iba Tampa

S Ružičkom nepočítajú

29.2.2024 (SITA.sk) - Traja slovenskí hokejisti pôsobiaci v zámorskej NHL Juraj Slafkovský Šimon Nemec potvrdili záujem pomôcť slovenskej reprezentácii na majstrovstvách sveta 2024 v Česku v prípade, že ich kluby nebudú účinkovať vo vyraďovacích bojoch kanadsko-americkej profiligy.Samozrejmosťou je aj ich vyhovujúci zdravotný stav. Informáciu priniesol denník Šport.Svetový šampionát v Prahe a Ostrave sa začne o niečo viac ako dva a pol mesiaca. Aktuálny vývoj v NHL naznačuje, že k dispozícii reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu by mohli byť aj ďalší hráči.Pred záverečnou štvrtinou základnej časti súťaže je na priečke znamenajúcej postup do play-off iba Tampa Bay Lightning , za ktorú hrá obranca Erik Černák. Základná časť NHL sa skončí 18. apríla.Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil , Šimon Nemec, Martin Fehérváry či Tomáš Tatar pôsobia v kluboch, ktoré sú aktuálne pod čiarou postupu, čo by znamenalo možnosť doplniť národné družstvo ešte pred začiatkom MS.Realizačný tím slovenskej reprezentácie nepochybne sleduje aj vývoj v druhej najprestížnejšej hokejovej súťaži za morom.V AHL pôsobí aktuálne deväť Slovákov: Marián Studenič Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja pred časom oznámilo, že nepočíta v príprave na MS s útočníkom Adamom Ružičkom . Ide o reakciu na video hráča s bielym práškom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti."Slovenský zväz ľadového hokeja odsudzuje správanie Adama Ružičku, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta, preto s ním v nominácii na prípravné zápasy a májové majstrovstvá sveta nepočítame," uviedol zväz vo svojom stanovisku.