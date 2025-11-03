|
Pondelok 3.11.2025
|Denník - Správy
03. novembra 2025
Ropnú rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti zasiahli drony a spôsobili požiar
Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok ukrajinskej armády. Ako informuje spravodajský web
3.11.2025 (SITA.sk) - Ropnú rafinériu Saratov v ruskej Saratovskej oblasti zasiahol v noci na pondelok útok ukrajinskej armády. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Podľa Kyjeva útok spôsobil požiar v zariadení na primárne spracovanie ropy. Ruské sociálne médiá tiež uviedli, že v noci na pondelok zaútočili na ropnú rafinériu v Saratove drony, pričom miestni obyvatelia hlásili výbuchy.
Ropná rafinéria Saratov je jedným z najstarších zariadení na spracovanie ropy v Rusku. V roku 2023 jej rafinačná kapacita dosahovala 4,8 milióna ton. Závod sa podieľa na dodávkach pre ruské ozbrojené sily.
Zdroj: SITA.sk - Ropnú rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti zasiahli drony a spôsobili požiar
