Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 3.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hubert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. novembra 2025

V Anglicku sa vykoľajil vlak, zranenia utrpeli štyria ľudia



Štyria ľudia utrpeli v pondelok ráno ľahké zranenia, keď sa na severozápade Anglicka vykoľajil vlak. Uviedli to záchranné a železničné služby. Vlak smeroval zo škótskeho mesta



Zdieľať
britain_train_stabbings_99855 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Štyria ľudia utrpeli v pondelok ráno ľahké zranenia, keď sa na severozápade Anglicka vykoľajil vlak. Uviedli to záchranné a železničné služby. Vlak smeroval zo škótskeho mesta Glasgow do Londýna. Nehoda sa stala v grófstve Cumbria.


Incident sa stal po pravdepodobnom zosuve pôdy v oblasti, ktorú zasiahli nepriaznivé poveternostné podmienky a extrémne silné dažde,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť Network Rail.

Predný vozeň zišiel z koľají, ale zostal vzpriamený,“ uviedla britská dopravná polícia. Na mieste sme celkovo vyšetrili 87 ľudí," konštatovala záchranná služba North West Ambulance Service na mikroblogovacej sieti X. Dodala, že „iba štyria ľudia utrpeli ľahké zranenia“ a nikto nepotrebuje hospitalizáciu.



Zdroj: SITA.sk - V Anglicku sa vykoľajil vlak, zranenia utrpeli štyria ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Po streľbe v Maduniciach vyšetrovateľ obvinil z viacerých trestných činov 57-ročného muža
<< predchádzajúci článok
Ropnú rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti zasiahli drony a spôsobili požiar

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 