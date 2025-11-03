|
Pondelok 3.11.2025
Meniny má Hubert
Archív správ
|
03. novembra 2025
V Anglicku sa vykoľajil vlak, zranenia utrpeli štyria ľudia
Štyria ľudia utrpeli v pondelok ráno ľahké zranenia, keď sa na severozápade Anglicka vykoľajil vlak. Uviedli to záchranné a železničné služby. Vlak smeroval zo škótskeho mesta
3.11.2025 (SITA.sk) - Štyria ľudia utrpeli v pondelok ráno ľahké zranenia, keď sa na severozápade Anglicka vykoľajil vlak. Uviedli to záchranné a železničné služby. Vlak smeroval zo škótskeho mesta Glasgow do Londýna. Nehoda sa stala v grófstve Cumbria.
„Incident sa stal po pravdepodobnom zosuve pôdy v oblasti, ktorú zasiahli nepriaznivé poveternostné podmienky a extrémne silné dažde,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť Network Rail.
„Predný vozeň zišiel z koľají, ale zostal vzpriamený,“ uviedla britská dopravná polícia. „Na mieste sme celkovo vyšetrili 87 ľudí," konštatovala záchranná služba North West Ambulance Service na mikroblogovacej sieti X. Dodala, že „iba štyria ľudia utrpeli ľahké zranenia“ a nikto nepotrebuje hospitalizáciu.
Zdroj: SITA.sk - V Anglicku sa vykoľajil vlak, zranenia utrpeli štyria ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
