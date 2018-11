Rosandič o nešťastnom faule: Narazil do mňa a rozhodca to odpískal

Vpravo Mislav Rosandič v zápase so Švajčiarskom. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krefeld 10. novembra (TASR) - Smolný koniec zápasu s Ruskom (1:2) na Nemeckom pohári zažil slovenský hokejista Mislav Rosandič. Mladý obranca išiel na trestnú v momente, keď sa Slováci rozbiehali k záverečnému náporu a sám ani poriadne nevedel, ako k tomu prišlo.Situácia sa odohrala dve minúty a 12 sekúnd pred koncom sobotňajšieho duelu za stavu 1:2 pre mladý ruský výber. Slováci sa nadýchli k záverečnému náporu, no prišiel súboj pri pravom mantineli, ruský hráč sa sklonil a Rosandič ho nešťastne zasiahol strednou časťou hokejky do tváre.opísal situáciu Rosandič pre TASR.Nešťastný moment pripravil jeho spoluhráčov o záverečnú šancu vyrovnať, necelých 30 sekúnd pred sirénou išiel na trestnú aj Tomáš Malec a Slováci sa až do konca bránili.Rosandič si za incident sypal popol na hlavu, no podľa jeho slov prišli zlomové momenty už v závere druhej tretiny. Po vyrovnanom priebehu sa "zborná" dostala vďaka presilovkám na koňa a utvorila si veľký tlak. Krátko po prestávke ho v dohrávanej početnej výhode pretavila na víťazný gól.dodal Rosandič.