Roskosmos: Príčinou nevydareného štartu Sojuzu bola zrážka úlomkov

Štart rakety Sojuz MS-10 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane 11. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. októbra (TASR) - Hlavnou príčinou neúspešného štartu ruskej rakety Sojuz vo štvrtok bola zrážka úlomkov počas procesu oddeľovania prvého a druhého stupňa nosnej rakety. Oznámil to v piatok výkonný riaditeľ vesmírnej agentúry Roskosmos pre lety s ľudskou posádkou Sergej Krikaľov, ktorého cituje agentúra TASS.vyhlásil Krikaľov.Úlomok prvého stupňa prídavného raketového motora sa zrazil s druhým stupňom, podotkol predstaviteľ Roskosmosu.dodal. Výsledky vládneho vyšetrovania budú dostupné už tento mesiac.povedal Krikaľov s tým, že všetky rakety tejto triedy budú môcť byť opäť používané až po tom, ako sa zistia príčiny incidentu.Neúspešný štart zrejme ovplyvní aj rozvrh plánovaných misií k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Ruský kozmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague, ktorí núdzovo pristáli v návratovom module, sa s veľkou pravdepodobnosťou vrátia do vesmíru na budúci rok na jar, oznámil v piatok šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin.Obaja muži sa vrátili do výcvikového strediska v Hviezdnom Mestečku pri Moskve. Nevydarený štart z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane bol prvým neúspechom v postsovietskych dejinách ruskej kozmonautiky.