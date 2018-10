Sli.do je najrýchlejšie rastúcou technologickou frimou na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. októbra (TASR) - Spoločnosť Deloitte zverejnila rebríček 50 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v strednej Európe. Zo Slovenska sa v rebríčku CE Technology Fast 50 tento rok umiestnili tri spoločnosti. Okrem toho sa jedna slovenská spoločnosť prebojovala do špeciálnej kategórie Veľká päťka (Big Five) a dve do kategórie Vychádzajúce hviezdy (Rising Stars). Najvyššie umiestnenie dosiahla spoločnosť Sli.do, ktorá obsadila 4. miesto v stredoeurópskom rebríčku.uviedla Ivana Lorencovičová, partnerka spoločnosti.Najväčšie prekvapenie oproti minuloročnému rebríčku priniesli firmy, ktoré obhájili svoje miesto v prvej päťke. Vlani a v roku 2016 boli v prvej päťke len nováčikovia, ale v tomto roku sa podarilo obsadiť prvé dve miesta spoločnostiam, ktoré figurovali v prvej päťke aj minulý rok. Obidve spoločnosti sú z Českej republiky.Na 4. mieste v stredoeurópskom rebríčku a na čele pomyselného slovenského rebríčka sa umiestnila spoločnosť Sli.do, slovenská platforma na interakciu s účastníkmi stretnutí a podujatí. Spoločnosť dosiahla za vykazované obdobie rast na úrovni 2971 %. Okrem Sli.do sa v hlavnom rebríčku umiestnili ďalšie dve spoločnosti. Na jedenástom mieste spoločnosť Zelená pošta s.r.o., ktorá ponúka netradičné poštové služby, ktorá vykázala rast tržieb za posledné štyri roky na úrovni 867 %. Na 27. mieste skončila spoločnosť špecializujúca sa na monetizáciu dát, Instarea s.r.o. s rastom 455 %.Aj v ostatných rebríčkoch malo Slovensko zastúpenie. V špeciálnej kategórii Veľká pätka (Big 5) sa umiestnil na piatom mieste Pixel Federation s.r.o. Tržby spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom hier, vzrástli v sledovanom období o 111 %.Úspešné boli slovenské firmy aj v kategórií Vychádzajúce hviezdy (Rising Stars), kde boli hneď dvaja zástupcovia. Na druhom mieste sa umiestnila slovenská spoločnosť itrinity so špecializáciou na SEO (1555 %) a na piatom mieste GreenWay Infrastructure s.r.o. so sieťou rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily a rastom 1123 %.