Roth Neveďalová: Prirodzeným cieľom by mala byť spolupráca so všetkými, ktorí sú ochotní spolupracovať

Rusko po konflikte nezmizne z mapy

Novodobý kolonializmus zo strany EÚ

28.5.2024 (SITA.sk) - Prirodzeným cieľom by mala byť spolupráca so všetkými, ktorí sú ochotní spolupracovať, myslí si opätovne kandidujúca europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD).Považuje za výhodnejšie mať s krajinami spoluprácu, než sa s niekým nebaviť. Vyjadrila sa tak v odpovedi na otázku, či považuje za potrebné zamerať sa väčšmi na diplomatické, ale i obchodné vzťahy so štátmi, ako je Čína, India či Rusko.„Keď sa pozrieme na konflikt na Ukrajine, tak málokto sa dnes zamýšľa nad tým, čo bude deň po. Že raz v nejakom momente sa ten konflikt skončí. A my budeme musieť začať spolupracovať s obidvoma stranami, pretože tam nevznikne zrazu vákuum, to Rusko nezmizne z mapy. Ani tá Čína, ani žiadna iná krajina," vraví Roth Neveďalová.Zdôraznila tiež, že spomenuté štáty disponujú nerastným bohatstvom, ktoré je potrebné pre rozvoj a výrobu technológií.„Čo je taký trošku novodobý kolonializmus zo strany EÚ, ale stále tie zdroje budeme potrebovať a budeme musieť spolupracovať s týmito časťami sveta. A preto si myslím, že by sme mali mať záujem mať s nimi dobré vzťahy," poznamenala europoslankyňa.Podotkla však, že to neznamená, že sa musíme na všetkom zhodnúť, podľa Roth Neveďalovej je potrebné, aby spoločné záujmy prevážili nad dočasným nesúhlasom v niektorých otázkach.„To nemyslím vojnu na Ukrajine , ale všeobecne sa budeme musieť zamyslieť aj nad tým, ako potom po tejto vojne s tým Ruskom ďalej spolupracovať, lebo naozaj to bude stále najväčšia krajina na svete, stále to bude náš sused Európskej únie ," vraví Roth Neveďalová. Dodala, že stále bude potrebné nájsť nejakú spoločnú cestu.