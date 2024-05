Kaliňák: Novinári by mali prísť s návrhom na skvalitnenie ich práce, bez úprimnej snahy o vyváženosť je zmier zbytočný

28.5.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) apeluje na novinárov, aby priniesli návrh, ktorý povedie ku skvalitneniu novinárskej práce. Vo svojom vyjadrení tiež uviedol, že novinári by si mali spoločne sadnúť a prísť s takýmto návrhom sami, aby „ste nás raz neobvinili z diktátu".„Pretože tváriť sa, že u vás doma je všetko v poriadku, je tým najväčším nepochopením atentátu na Roberta Fica ," uviedol minister Kaliňák. Podotkol, že oni, teda politici, už na svojej „domácej úlohe" pracujú a chystajú konkrétne opatrenia.Kaliňák sa tiež vyjadril, že vláda chce pre všetko obyvateľstvo Slovenskej republiky, bez rozdielu, vyvážené informácie. Vyslovil tiež názor, že novinári by nemali byť tvorcami politiky, ale jej kritickými konzumentmi. Pri tom minister obrany zdôraznil, že politický názor novinára nemôže okato prenikať do jeho práce.„Hovoriť o zmieri v spoločnosti bez úprimnej snahy o vyváženosť zo strany médií a novinárov je úplne zbytočné," dodal.