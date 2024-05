Roth Neveďalová: Rozširovanie EÚ je dôležité, pomáha aj s jej obohacovaním

Nové spôsoby členstva

Legálna migrácia je potrebná

Dobrý nástroj rozvojovej pomoci

25.5.2024 (SITA.sk) - Rozširovanie EÚ je dôležité, pomáha aj s jej obohacovaním, myslí si kandidátka vo voľbách do Európskeho parlamentu a súčasná europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová Smer-SD ). Dodala, že v súčasnosti je deväť krajín, o ktorých sa hovorí, že by mohli rozšíriť Európsku úniu.„Ja z týchto 9 krajín by som si vybrala práve krajiny Balkánu, ako je napríklad Srbsko, Macedónsko, Čierna hora, ktoré podľa mňa sú najbližšie k tomu členstvu v EÚ. Aj SR dlhodobo zastáva takú pozíciu, že sa snaží podporovať tieto krajiny, ktoré sa potenciálne chcú stať členom EÚ," vraví.Zdôraznila ale potrebu splniť podmienky členstva v Únii, dodala, že sú nastavené pre všetkých rovnako, a ktokoľvek ich splní má právo ašpirovať na členstvo. Pri otázke vstupu Ukrajiny do EÚ vníma Roth Neveďalová ako problematické to, že EÚ začína „vymýšľať nejaké nové spôsoby členstva", aby sa tomuto štátu uľahčil vstup do Únie.„Považujem to za nefér. My sa budeme snažiť podporiť Ukrajinu, to sme sľúbili, aj táto vláda sľúbila, že to podporí, ak bude treba nejaké rokovania, alebo vyjednávačov, alebo ľudí, ktorí budú pomáhať s prechodom, ale Ukrajina musí splniť podmienky tak, ako všetci ostatní," zdôraznila.Dôraz kládla aj na rovnaké podmienky pre všetkých a na to, aby bol proces spravodlivý pre každého. V otázke migrácie vyjadrila Roth Neveďalová názor, že legálna migrácia je potrebná, a to aj kvôli trhu práce. Poukázala pritom, že napríklad na Slovensku sú tisíce neobsadených pracovných miest.„Čiže my potrebujeme tých ľudí, ktorí sú schopní pracovať, chcú prísť a pracovať na území EÚ, ale chceme si ich vybrať. Nechceme ľudí, ktorí sem prídu, majú pochybný pôvod, o ktorých nič nevieme a môžu byť naozaj odhocikadiaľ," vraví europoslankyňa. Zdôraznila i potrebu regulácie nelegálnej migrácie a poukázala na potrebu spolupráce s tretími krajinami.„Máme veľmi dobrý nástroj rozvojovej pomoci. My sme najväčší donor na svete ako EÚ, podporujeme projekty v rôznych častiach sveta," vysvetlila Roth Neveďalová. Prevenciu konfliktov a problémov, ktoré vedú k migrácii vníma práve v rôznych projektoch a v podpore demokracie a ľudských práv.