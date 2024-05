SNS navrhuje zvýšenie príspevku na pohreb z 80 na 200 eur, chce odbremeniť peňaženky občanov

25.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zvýšenie príspevku na pohreb na 200 eur zo súčasných zhruba 80 eur. Cieľom navýšenia je, aby štát aspoň čiastočne kompenzoval náklady pozostalých na pohreb. SNS priblížila, že pôvodná výška príspevku už nespĺňa svoj účel a nepomáha pozostalým pri organizovaní pohrebu.„V Českej republike sa dáva na pohreb 5000 českých korún. Je zrejmé, že suma 200 eur by aspoň z časti uspokojila náklady pozostalých súvisiacich s rozlúčkou blízkej osoby," uviedli národniari, ktorí veria, že si tento návrh nájde podporu naprieč politickým spektrom.Strana spresnila, že táto suma sa viac ako 15 rokov neupravovala. SNS súčasne avizovala, že má v pláne aj naďalej predkladať obdobné sociálne zákony, ktoré by pomohli občanom v krízových situáciách.„Je hanba a v súčasnosti neexistuje systém, ktorý by tieto dávky občanom zdvihol," vyhlásila strana s tým, že urobí všetko preto, aby v budúcnosti odbremenila peňaženky občanov.