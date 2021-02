Rover Perseverance pristál na Marse a poslal prvé zábery, bude hľadať dôkazy o živote (video)

aktualizované 19. februára 09:18



Here’s another quick look at Perseverance’s landing site, with one of the rover’s six wheels visible.



Continuing coverage: https://t.co/iKv65xHn6Q pic.twitter.com/gy4ju67gZp — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 18, 2021

Gratuloval im aj prezident Biden

Teraz bude prebiehať kontrola

Pristátie Rover Perseverance na Marse

Experiment s helikoptérou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) -Rover Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok úspešne pristál na Marse. Po sedemmesačnej, 470 miliónov kilometrov dlhej ceste stroj prešiel atmosférou planéty a pristál pred 22:00.Rover prešiel atmosférou v rýchlosti viac ako 20-tisíc kilometrov za hodinu a kým dosiahol povrch, musel spomaliť až na takmer tempo chôdze.O väčšinu toho sa postarala ochranná kapsula rovera, počas posledných troch minút pristávania sa aktivoval aj supersonický padák a jetpack.Ostro sledované pristátie sa v riadiacom centre v Kalifornii stretlo s veľkou radosťou a potlesk pokračoval aj neskôr, keď na Zem dorazili prvé dve snímky z okolia stroja. Zástupca projektového manažéra misie Matt Wallace, ktorého cituje spravodajský portál BBC, neskôr uviedol, že Perseverance je vo výbornom stave.Šesťkolesový rover pristál v kráteri Jezero, ktorý bol podľa satelitných záberov pred miliardami rokov jazerom. Analýza po pristátí ukázala, že vozidlo je zhruba dva kilometre juhovýchodne od delty, ktorú plánuje preskúmať. „Sme na peknom plochom mieste. Vozidlo je naklonené len o zhruba 1,2 stupňa. Takže sme úspešne našli to parkovacie miesto a máme bezpečne rover na zemi. A ja nemôžem byť pyšnejší na môj tím za to, že to urobil,“ vyjadril sa vedúci pristávacieho tímu misie Allen Chen.Na historický moment reagoval aj prezident USA Joe Biden . „Gratulujem NASA a každému, ktorého ťažká práca umožnila historické pristátie Perseverance. Dnešok znova dokázal, že so silou vedy a americkej vynachádzavosti nie je nič za hranicami možností,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Riadiaci pracovníci strávia nasledujúce dni uvedením nového rovera do prevádzky a skontrolujú, či nie je poškodený niektorý z jeho systémov. Tiež je potrebné zdvihnúť sťažeň, na ktorom je jeho hlavný kamerový systém, a prepnúť softvér z pristávacieho na taký, ktorý umožňuje stroju jazdiť po povrchu. Očakáva sa, že Perseverance v nadchádzajúcom týždni urobí aj mnoho snímok svojho okolia.Rover, ktorý váži takmer tonu, má na sebe sedem nástrojov, 23 kamier, dva mikrofóny a vrták. Na Marse by mal fungovať prinajmenšom dva pozemské roky. Rover by mal na Marse hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a tiež zbierať vzorky hornín, ktoré sa na Zem v priebehu nasledujúceho desaťročia pokúsia v rámci nového projektu dostať NASA v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Perseverance tiež poslúži výskumníkom pri príprave budúceho plánovaného vyslania ľudí na Mars - jeden z jeho inštrumentov sa pokúsi z tamojšej atmosféry, ktorej dominuje oxid uhličitý, vytvoriť kyslík a na palube stroja sú tiež materiály na skafandre určené na test odolnosti. V prvom roku na Červenej planéte by mala misia uskutočniť experiment s malou helikoptérou Ingenuity, ktorá sa pokúsi vykonať prvý let na inom svete ako na Zemi.Na Marse sa dosiaľ pokúsilo pristáť 14 misií, z toho osem bolo úspešných. Všetky úspešné misie boli americké. Vlani odštartovali k Marsu tri misie zo Zeme, okrem NASA vyslali svoje sondy aj Čína a Spojené arabské emiráty. Tie už v súčasnosti krúžia okolo planéty.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.