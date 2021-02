Núdzový stav v Česku sa čoskoro skončí, poslanci schválili aj pandemický zákon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu vo štvrtok rozhodla o ukončení núdzového stavu, ktorý vláda vyhlásila na žiadosť hajtmanov do konca februára. Stav sa skončí najneskôr 27. februára, no môže sa tak stať aj skôr, a to keď v Zbierke zákonov vyjde nová legislatíva o mimoriadnych opatreniach pri epidémii ochorenia COVID-19 . Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Takzvaný pandemický zákon schválili poslanci vo štvrtok popoludní. Ešte o ňom musí rozhodnúť Senát.Českí poslanci hlasovali o dvoch návrhoch týkajúcich sa núdzového stavu. Šéf strany SPD Tomio Okamura navrhoval okamžité zrušenie, tento návrh však neprešiel. Ukončenie núdzového stavu k dátumu účinnosti zákona, respektíve k 27. februáru, navrhol šéf poslancov ODS Zbyněk Stanjura. Za tento návrh hlasovalo 126 zo 150 prítomných poslancov, nikto nebol proti a niektorí sa zdržali hlasovania.