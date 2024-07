Rovnosť a sloboda musia platiť pre každého. Dúhový Pride je podľa PS možnosťou osláviť slovenskú kultúru v jej plnej pestrosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.7.2024 (SITA.sk) - Dúhový Pride je možnosťou osláviť slovenskú kultúru v jej plnej pestrosti. Takto chápe podujatie predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková PS ).Ako priblížila, po roku sa v Bratislave opäť schádza nielen rozmanitosť, ale najmä spolupatričnosť a rešpekt ku každému. To podľa nej v slovenskej spoločnosti za posledné roky chýba.„Dúhový Pride Bratislava poskytuje priestor na to, aby sa všetci cítili bezpečne a prijatí. Aj kvír kultúra je súčasťou tej našej slovenskej kultúry a spoločnosti. Rovnosť a sloboda nemôžu byť v demokratickej krajine len pre vyvolených, musia platiť pre každého,” zdôraznila Plaváková.Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka vyhlásil, že si želá Slovensko, kde majú všetci rovné práva a kde platí bezpečnosť a dôstojnosť pre všetkých, bez ohľadu na to, koho ľúbia alebo aká je ich identita.„Rovnako, ako je rozmanitá kultúra, sú rozmanití aj ľudia. Chcela by som, aby sme konečne žili v krajine, kde nebudú politici prstom ukazovať na nás LGBTI+ ľudí a hovoriť, že sem nepatríme. Sme tu, nikam neodchádzame. Chceme tu žiť, tvoriť, pracovať, milovať, vychovávať naše deti,” uzavrela Plaváková.