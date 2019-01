Roy Keane je späť v Nottinghame, bude asistentom O'Neilla

Roy Keane, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nottingham 28. januára (TASR) - Bývalý írsky futbalový reprezentant Roy Keane sa vrátil do Nottinghamu Forest. V klube v roku 1990 začal s profesionálnou kariérou, teraz bude pôsobiť v tíme anglického druholigistu ako asistent trénera Martina O'Neilla. Obaja sa poznajú z národného tímu, kde zastávali rovnaké posty.Nottingham je na deviatom v tabuľke The Championship, so štvorbodovým mankom na priečky zaručujúce play off o postup do Premier League, v ktorej chýba od roku 1999.