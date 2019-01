Marseille doma bez divákov, vedenie ligy vyšetruje piatkové výtržnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marseille 28. januára (TASR) - Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej súťaže LFP zatvorilo až do skončenia prípadu štadión Olympique Marseille pre neprístojnosti fanúšikov počas piatkového zápasu s Lille. Hostia triumfovali 2:1.Rozhodca v 57. minúte prerušil duel na viac ako polhodinu po tom, ako na hraciu plochu priletel delobuch z hľadiska a vybuchol kúsok od dvojice domácich hráčov Kevina Strootmana a Jordana Amaviho. "Najprv ma to zasiahlo do chrbta, odrazilo sa a explodovalo pri mojich nohách," cituje Amaviho agentúra AFP.Priaznivcom Marseille sa nepáčia výsledky tímu. Vlani sa Olympique umiestnil na štvrtej priečke v tabuľke Ligue 1 a dostal sa do finále Európskej ligy, kde nestačil na Atletico Madrid (0:3). V tejto sezóne sa však trápi. V predošlých jedenástich zápasoch zvíťazil iba raz, figuruje na ôsmom mieste v tabuľke a vypadol zo všetkých pohárových súťaží.