Rozhodnuté! Landererova 12 bude sídlom Európskeho orgánu práce (ELA)

Budova sa nachádza na strategickom mieste v novovznikajúcej štvrti Eurovea City s výborným dopravným napojením a pestrou paletou služieb. Využíva o 32 percent menej energie a spotreba pitnej vody v Landererova 12 je o polovicu nižšia ako v konvenčných budovách. K dispozícii sú nabíjacie stanice pre elektrické autá, sprchy, šatne pre cyklistov a dobré napojenie na okolité cyklotrasy. Aj toto sú dôvody prečo Landererova 12 získala certifikát zelených budov LEED Gold a stane sa prvou budovou na Slovensku, ktorá bude sídlom európskej agentúry. S ELA na Slovensko príde takmer 150 špičkových európskych odborníkov. Priestory pre nich budú k dispozícii už od októbra 2019."Z môjho pohľadu je to najväčšie ocenenie práce našich ľudí a vysokej kvality prevedenia našich budov, za ktorými stoja viac ako 20-ročné skúsenosti. Je to ďalší dôkaz, že v oblasti navrhovania a výstavby sme oprávnene vyhľadávaným partnerom pre veľké medzinárodné spoločnosti. Štandardom u nás je totiž ponúkať príťažlivú kombináciu efektivity, funkčnosti, dizajnu a ekologického prístupu," hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Landererova 12 prináša do centra Bratislavy 26 000 m2 kancelárskych plôch. Prvé štyri podlažia slúžia ako parkovací dom s kapacitou 376 stojísk. Na 12. podlaží sa nachádza terasa pre všetkých nájomcov s rozlohou takmer 250 štvorcových metrov s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou. Signifikantným prvkom budovy bude už čoskoro najväčšia LED fasáda v strednej Európe, ktorá už onedlho dotvorí jej architektúru.Hlavným poslaním Európskeho orgánu práce bude zlepšiť implementáciu práva Európskej únie v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia.Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.