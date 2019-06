Niektorí ľudia si myslia, že cestovný doklad je aj vodičský preukaz

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 13. júna (TASR) – S príchodom letnej sezóny Slováci častejšie cestujú do zahraničia, nie vždy je im však jasné, čo k svojej ceste potrebujú.informoval riaditeľ konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Martin Bezák na štvrtkovej tlačovej konferencii.Okrem tejto chyby má rezort diplomacie podľa neho tiež skúsenosti s ľuďmi, ktorí si myslia, že v schengenskom priestore môžu cestovať bez akéhokoľvek cestovného dokladu.pripomenul Bezák. Upozornil, že tento problém sa často stáva deťom, ktoré cestujú napríklad len na kúpalisko v rakúskom Hainburgu, avšak bez akéhokoľvek dokladu.povedal Bezák. V tejto súvislosti osobitne upozornil na prevážanie zbraní.tvrdí.opisuje prípad. Divadelníka následne umiestnili do väzby, z ktorej sa dostal až na pomerne vysokú kauciu.V súvislosti so sociokultúrnymi špecifikami jednotlivých krajín uviedol, že požívanie alkoholu je na letiskách napríklad v Katare a Kuvajte hodnotené ako trestný čin. Pri cestovaní si tiež treba naštudovať, aké očkovania jednotlivé krajiny vyžadujú od návštevníkov.